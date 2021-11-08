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ENGİN ARDIÇ
Çizgi roman kahramanı

Çizgi roman kahramanı

08.11.2021, Pazartesi
Yaşım yetmiş. Bu memlekette çok çeşitli politikacı gördüm, sağcısı solcusu, muhalifi muvafıkı...
Beğendiklerim oldu, kızdıklarım oldu...
Fakat böylesini hiç görmemiştim.
Bu kadar pişkin, bu kadar yalancı bir adam hiç gelmemişti.
Bu adam bir "fenomen"...
Bütün o eski boş laflar saf birer çocuk masalı gibi kalıyor bunun yanında, herkese iki anahtar, köykent, benzin vardı da ben mi içtim, şu bu...
Ne yazık ki o eski politikacıların çoğu gibi "sevimli" değil.
Bir ara Zafer Mutlu onu "Gandhi Kemal" diye pazarlamaya kalkmıştı ama tutmadı.
Çünkü halkımız eşek değildir.
Cahildir, duygusaldır, kural sevmez ve tanımaz, tamam, ama Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirecek kadar da aptal değildir.
Acaba biyografisi nasıl yazılacak?
"Güzelleme" anlamında "haciografi" demedim, gerçek anlamda gerçekçi bir biyografisini elbette yazarlar günün birinde.
Biz göremeyiz ama gelecek kuşaklara güzel bir ibret ve mizah kitabı olur.
Aslan asker Şvayk ya da Ercüment Ekrem'in "Meşhedi"si gibi komik bir karakter...
Ya da bir çizgi roman kahramanı gibi!

***

Bakınız son olarak ne demiş:
"Benim 'evet aday olacağım' dememi bekliyorlar. Bunu dediğin andan itibaren ittifakı darmadağın edersin." Çünkü halk cahil ya, senin aday olmak için yanıp tutuştuğunu bilmiyor, göremiyor.
"Mecbur kaldım" ayağına yattığın zaman bunu yutacak...
Peki ittifak nasıl dağılacak Kemal Bey?
İmamoğlu, Yavaş ve Soyer senin aleyhine çalışmaya başlayacaklar, Muharrem İnce'ye yaptığınız gibi, orası tamam da...
Kürt ayrılıkçıları mı karşı çıkacaklar?
Onlar sana hayran...
Meral Hanım mı bozuk çalacak?
Evet, herhalde.
Yani "bu adamın başkanlığı kazanmasına imkan ve ihtimal yoktur" diyecekler mi?
Evet. Herhalde.
O zaman? Herkes "kendi kontosuna" mı iş tutacak?
Yenilginin bundan daha kısa ve keskin bir yolu var mıdır?
Yoksa umutlarını "ikinci tura" mı saklıyorsun?
Hadi bakalım kolay gelsin, bir acayip ince iş.

***


YÜRRÜÜÜ
"Ne benim ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var." Selahattin Demirtaş

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