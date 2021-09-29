İyice kabak tadı verdi...Daha seçime bir buçuk yıl var, doğmamış çocuğa don biçiliyor.Sanki yarın sandıklar kurulacakmış gibi bir yaygara, bir patırtı...Erken seçim olacak diye tutturanlar, 2021 yılı "" geçilince gönüllerindeki tarihi 2022 sonbaharına çektiler, ama 2023 ilkbaharı diyen de var.Amaç yaygarayı diri tutmak.2023 ilkbaharında seçim sen söylesen de olacak, söylemesen de olacak...Ama işte laf oluyor, torba doluyor." gibi görüyorlar.Ortaya atılmayan "" kalmadı maşallah.Tek aday, çok aday, bilmemkaç aday... O olursa şu olur, bu olursa bu olur...Laf aramızda, muvafık medya da bu zavallı yarışı zevkle köpürtüyor!Meral Hanım "" demekle ne demekistemiş?Sistemi değiştirecekler ya, yeni bir seçime gidecekler, İyi Parti birinci parti çıkacak, hanım da başbakan...Ölme eşeğim ölme.Kimi zavallılar İP'yi CHP'nin yerine ana muhalefet partisi yapma telaşındalar.Muhalefet olduktan sonra, Komünist Partisi birinci gelse ne farkeder?Hanımın derdi, öncelikle, "" dışında kaldığıMeclis'e girebilmek!Yoksa gidiyor koltuk...

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Bekleneceği üzere, bazı arkadaşlar mucize yumurtladılar, İlhan Kesici'yi ortak aday gösterdiler.Bu kaçıncı?O arkadaşlar şimdi "" diye mutlu olmuşlardır.Attıkları kıtırların ne ilki ne de sonuncusudur.Yangınlar çıkacak, ortalığı sel götürecek, halkta bir "" oluşacak, bu dalga iktidarı devirecekti...Hepsi oldu ama bir şey değişmedi.İlhan'a da yazık...Bu kaçıncı?Neredeyse otuz yıldır hep birşeylere aday, hep aday adayı...Adamı ikide bir umutlandırıp sonra da hayal kırıklığına uğratmaya ne hakkınız var?Ekmek için Ekmeleddin, kesmek için Kesici...Bakın size slogan da bulduk.Bakalım Yılmaz Büyükerşen ismini ne zaman ortaya atacaksınız?Hep öyle yaparsınız ya...Olmadı, "" formülü ne güne duruyor?Altan Abi var, Murat Abi var... Ortalık abiden geçilmiyor.Kim tutar sizi?Maksat namınız yürüsün, eh bu arada gazete de üç beş satılsın.