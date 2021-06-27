CHP saflarında gerçekten de pırıl pırıl beyinler var...Örneğin, CHP Ordu Milletvekilibir önerge vermiş,sorusunu AK Parti hükümetine soruyor.nin öldürüldüğü tarihte cumhurbaşkanıbaşbakaniçişleri bakanımilli emniyet reisi...ın doğmasına daha altı yıl var.Memlekette ahmak çoktur ama hiç kimse Sabahattin Ali'yi Ali Ertekin'inöldürdüğüne inanacak kadar ahmak değildir.Hay Allah, kim neden öldürdü şu adamı yahu?nun oğlu dadiyordu...Biraz protein, biraz et, süt ve balıkla varılamayacak gerçek yoktur.

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Bu pırıl pırıl beyinlerden bir diğeri, İstanbul Milletvekili SayınCHP'den istifa etmiş, TİP'e geçmiş.Böylece TİP, dört kişiyle Meclis'te bayağı önemli bir güç haline gelmiş.Oysaveel ele vermişler, 1968 yılında TİP'in bir daha Meclis'e girebilmesini engellemişlerdi...Zarar yok, TİP artık Meclis'teyöntemiyle yer alıyor...Kadıgil, düzenlediği basın toplantısındademiş.O ideolojik ayrılık dün sabaha karşı başgöstermediğine göre, acaba Kadıgil geçen seçimdesonucu mu CHP'den milletvekili olmak gibi bir eziyete katlanmış?Bakınız Sayınböyle bir ayrılık düşünüyormu? Düşünmüyor.in tatlı maaş uğruna bir türlü istifayı aklına getirmemesi gibi...Kadıgil'in tam adı...Dört kişi sayılmalı. TİP mebusları da böylece daha kalabalık görünebilirler.

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Sayın Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün tatlı açıklamasında çok çarpıcı bir cümle var:(ortadagrup mrup yok ha)Yani mesele bıyıkta.Devrimci bıyıklı olmamalı.ın bıyığı var mıydı? Yoktu.Amaın bolca sakalı ve bıyığı vardı.in de.in var mıydı? Vardı.in var mıydı? O kadar vardı ki, devrimci çevrelerde kısacadiye anılırdı.Sayın Saliha Sera Kadıgil Sütlü bunu nasıl içine sindirebiliyor?Sosyalizmin böyle sakallı, bıyıklı adamların elinde kalmasına gönlü razı geliyor mu?

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Devrim yakındır yoldaşlar, yeter ki bıyıklarımızı keselim.Fakat devrimi feministler yaparlarsa korkarım başka yerlerimizi de kesecekler!Havuç ve patlıcan fiyatlarınakoyarlar, mesele kalmaz.