Dünya bu kareleri konuşuyor! Trump Epstein kurbanları ile yan yana

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında ortaya çıkan belgeler ve iddialar dünya gündeminde yer almaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de Demokratlar, Donald Trump'ın çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein'in istismar ettiği kişilerle birlikte olduğu fotoğrafları yayınladı. Epstein'ın mirasından yayınlanan yeni fotoğraflarda Trump, Bannon, Bill Clinton ve diğer yüksek profilli isimler görülüyor. İşte dünyanın konuştuğu o kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:55
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Epstein'in dava dosyaları, bağlantıları ve konuya dair iddialar, ABD gündeminden düşmüyor.

Son olarak Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar, Epstein Malikanesi'nden Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton ve Larry Summers'ın da aralarında bulunduğu yeni fotoğraflar yayınladı.

Epstein'ın mirasından yayınlanan yeni fotoğraflarda Trump, Bannon, Bill Clinton ve diğer yüksek profilli isimler görülüyor.

"BEN ÇOK BÜYÜĞÜM!"
Bir görüntüde, üzerinde Trump'ın karikatürünün bulunduğu bir kase dolusu ilginç prezervatif görülüyor; kasede "Trump prezervatif 4,50 dolar" yazan bir tabela var ve her prezervatifin üzerinde Trump'ın yüzünün resmi ve "Ben ÇOK BÜYÜĞÜM!" yazısı bulunuyor.

Başka bir görüntüde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor. Diğerlerinde Steve Bannon ve Epstein'ın aynada fotoğraf çektirdiği; Bill Clinton'ın Epstein, Maxwell ve başka bir çiftle birlikte olduğu; ve teknoloji milyarderi Bill Gates'in eski Prens Andrew ile birlikte olduğu görülüyor. Eski Harvard Rektörü Larry Summers ve avukat Alan Dershowitz de malikaneden yayınlanan fotoğraflarda yer alıyor.

