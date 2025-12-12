Dünya bu kareleri konuşuyor! Trump Epstein kurbanları ile yan yana
Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında ortaya çıkan belgeler ve iddialar dünya gündeminde yer almaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de Demokratlar, Donald Trump'ın çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein'in istismar ettiği kişilerle birlikte olduğu fotoğrafları yayınladı. Epstein'ın mirasından yayınlanan yeni fotoğraflarda Trump, Bannon, Bill Clinton ve diğer yüksek profilli isimler görülüyor. İşte dünyanın konuştuğu o kareler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:55