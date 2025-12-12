Viral Galeri Viral Liste Günün hava senaryosu belli oldu! MGM il il uyardı: Kar, sağanak, sis beklenen o bölgeler

Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok kent için güncellenen tahmin hava haritası yayımlandı. Peki bugün hava durumu nasıl seyredecek? Kar yağışı hangi şehirlerde etkili olacak? İşte 12 Aralık hava tahmin raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu yayımladı, ülke genelinde etkili olacak yağış ve sıcaklık dağılımını paylaştı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutluluk artarken bazı şehirlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç bölgelerde sabah saatlerinde sis ve pusun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bulutlanma artıyor. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz geneli (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğu ilçeleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde gün boyunca yağış bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde başlayacağı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kara dönebileceği belirtiliyor. Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek rakımlı bölgelerinde de gün içinde kar görülebilir.

ERZURUM'A BEKLENEN KAR GELDİ

Sabah saatlerinde güne karla başlayan vatandaşlar, özlemle bekledikleri kara nihayet kavuştu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

İHA haberine göre, yağış zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu. Ekipler hem yollarda hem de kaldırımlarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ

MGM, özellikle iç kesimlerde sabah erken saatlerde pus ve yer yer yoğun sis beklendiğini vurguluyor. Sürücülerin görüş mesafesinin kısa süreli olarak azalabileceği bölgelerde dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

