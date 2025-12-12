Viral
Günün hava senaryosu belli oldu! MGM il il uyardı: Kar, sağanak, sis beklenen o bölgeler
Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok kent için güncellenen tahmin hava haritası yayımlandı. Peki bugün hava durumu nasıl seyredecek? Kar yağışı hangi şehirlerde etkili olacak? İşte 12 Aralık hava tahmin raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:22