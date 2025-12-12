Yerli füze Tayfun son denemesinde göz doldurdu! Hedefi nokta atışıyla vurdu

"Gökyüzü bugün bir kez daha milletimizin iradesine tanıklık etti. Tayfun füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır. Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz.