Yerli füze Tayfun son denemesinde göz doldurdu! Hedefi nokta atışıyla vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli balistik füze Tayfun, son test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Tayfun füzemiz güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren bir eşiği daha aşmıştır' açıklamasını yaptı. Sosyal medyada görüntülere beğeni yağarken, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Tayfun'un göreve hazır olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:17
Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun'un yeni denemesi Rize'de yapıldı.

TAYFUN'DAN HEDEFE TAM İSABET

Hipersonik seyir hızlarına ulaşabilen Tayfun füzesinin test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli balistik füze Tayfun'un son test atışına ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı. Görgün, test atışına ilişkin videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Gökyüzü bugün bir kez daha milletimizin iradesine tanıklık etti. Tayfun füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır. Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz.

Bu başarı, yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir. Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir öz güven hattıdır.

