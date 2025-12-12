Yerli füze Tayfun son denemesinde göz doldurdu! Hedefi nokta atışıyla vurdu
ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli balistik füze Tayfun, son test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Tayfun füzemiz güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren bir eşiği daha aşmıştır' açıklamasını yaptı. Sosyal medyada görüntülere beğeni yağarken, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Tayfun'un göreve hazır olduğunu duyurdu.
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:17