2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Çetinkaya, 2026 yılında resmi tatil takvimini şu şekilde açıkladı:

"Yılbaşı bilindiği üzere 1 Ocak günü tatil. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan. 1 Ocak'ta 23 Nisan'da perşembe gününe denk geliyor hafta içi. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs. Bu da cuma gününe denk geliyor hafta içi. Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs. Bu da hafta içi salıya denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz çarşamba günü hafta içine denk geliyor. Zafer Bayramı 30 Ağustos, pazar gününe denk geliyor. Bu normal zaten hafta tatili olduğu için burada çok bir ekstra bir değerlendirme olmaz. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim perşembe günü, 28 Ekim de zaten öğleden sonra tatil. Yani 29 Ekim'de çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü toplamda 1,5 günlük tatil var."