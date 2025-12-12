Viral Galeri Viral Liste 2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

2026 yılı, resmi tatillerin hafta içine denk gelmesiyle çalışanlar için altın yıl olacak. A Haber canlı yayınında mali müşavir İsmet Çetinkaya, gün gün tatil takvimini ve yıllık izinle birleştirilebilecek uzun tatil fırsatlarını anlattı. Peki 2026'da kaç gün resmi tatil var? İşte gün gün izin planı....

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.12.2025 13:36
2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve öğrenci, 2026 resmi tatil takvimini yakından takip ediyor. Resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği, hafta sonlarıyla birleşme ihtimali ve yıllık izinle uzatılabilecek tatil planları merak konusu. A Haber canlı yayınında konuşan mali müşavir İsmet Çetinkaya, 2026'da çalışanları bekleyen tatil fırsatlarını ayrıntılarıyla değerlendirdi.

2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

2026'DA KAÇ GÜN TATİL YAPACAĞIZ?

İsmet Çetinkaya, 2026 yılında resmi tatillerin büyük bölümünün hafta içine denk geldiğini vurguladı. Yeni yılın, resmi tatiller ile izin tatillerinin planlı bir şekilde kullanılmasıyla çoğaltılabilir tatiller kapsamına girdiğini belirtti. Yılbaşı, 6 milli ve 2 dini bayram olmak üzere toplam 9 resmi tatil, çalışanlar için bu sene avantajlı olacak.

2026'DA KAÇ GÜN TATİL YAPACAĞIZ?
2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Çetinkaya, 2026 yılında resmi tatil takvimini şu şekilde açıkladı:

"Yılbaşı bilindiği üzere 1 Ocak günü tatil. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan. 1 Ocak'ta 23 Nisan'da perşembe gününe denk geliyor hafta içi. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs. Bu da cuma gününe denk geliyor hafta içi. Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs. Bu da hafta içi salıya denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz çarşamba günü hafta içine denk geliyor. Zafer Bayramı 30 Ağustos, pazar gününe denk geliyor. Bu normal zaten hafta tatili olduğu için burada çok bir ekstra bir değerlendirme olmaz. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim perşembe günü, 28 Ekim de zaten öğleden sonra tatil. Yani 29 Ekim'de çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü toplamda 1,5 günlük tatil var."

2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

YILLIK İZİNLE UZUN TATİL FIRSATI

Bazı resmi tatiller, tek gün yıllık izin kullanılarak uzun tatillere dönüştürülebiliyor. Çetinkaya, bu duruma özellikle yılbaşı üzerinden örnek verdi: "Şimdi buraya baktığımız zaman mesela 1 Ocak'tan örnek verelim. Cuma günüyle birleştirilip bir gün yıllık izin kullanıp perşembe, cuma, cumartesi, pazar totalde 4 gün birleşik bir tatil kullanılabilir." dedi.

2026’da kaç gün tatil yapacağız, hangi günler birleşiyor? Yıllık izinle uzun tatil fırsatı

2026 yılında Ramazan ve Kurban Bayramları da hafta içine denk geliyor. Bu durum, izin planlamasıyla daha uzun tatil yapılabilmesini mümkün kılıyor. Çetinkaya, dini bayramları yıllık izinlerle birleştirerek daha uzun tatil yapmak isteyenler için izin planı takvimini ayrıntılarıyla paylaştı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

SON DAKİKA