Vahşi bir yıpratma ve yok etme kampanyası yürütüyorlar.Bu aradagörüntüsünü de sürdürmekistiyorlar.Hani, Orta Anadolu'ya kuracakları ve hemen unutuverdikleripalavrası gibi, yeni yeni palavralar sıkmayı sürdürüyorlar.bile yemiyor ama devam...Bu palavraların bir yeni kılıfı, asla hayata geçmeyecek olan anayasa taslağı.İktidar yapıyor ya, onlar da geri kalmayacaklar.görünecekler.Balonlardan biri,...Böyle saçma, böyle dangalakça şey olmaz.O zaman hiç seçim meçim yapmayalım, dilekçeyi bastırıp parti kuran dalsın Meclis'e...Hatta en çok oyu alan daseçilsin!Hazret öyle demişti de kendisinesıfatı uygun görülmüştü.Onun bir adı daha vardır ama yazamayız, kanun izin vermiyor.

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Yeniden bir senato kurmayı da tartışıyorlarmış.gerekliymiş.Bürokrasi vesayetini çok özlemişler, belli.Öyle ya, kanun yapmak halkın temsilcilerine bırakılacak iş midir?

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İmdi... Çelişkinin kralına bakınız:Hem böyle diyorlar hem de...Diğer bir balon geçen gün havaya fırlatıldı:Gırgırları bekliyoruz, mizah sitelerinin yürekleri varsa.Kaç bin cahil ve aptal lumpenden Meclis başkanlığına kaç bin dilekçe gelir acaba?Amabiraraya gelirse olabilecekmiş bu...Belli sayı ama sayı belli değil.O zaman siyasi partiye de ne hacet?Al eline kalemi kâğıdı, çık sokağa, dolaş okey kahvelerini, topla imzaları, yap kanun.Herhalde bu imza sayısıdüzeyde olacaktır.100 bin imza istersen bunu gene ancak bir siyasi parti toplayabilir, militanlarını seferber ederek.İş deolmaktan çıkar.Militanları yormamak için de parti kendisi verir yasa teklifini, mesele kısa yoldan hallolur.

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İçinde bulunduğumuz...Her aklına esen kanun teklifi verse onun adı "olur.Sizeöğretmiyorlar mı yavrum?Doğrudan demokrasi, şehir devletlerinde, derli toplu ve düzgün küçük ülkelerde belki yürür.Büyük ve karmaşık toplumlarda yürümez.Türkiye'de hiç yürümez.O zaman Meclis'e de ne gerek olacaktır?Hele bir imzalayın şu teklifi de, hakkınızda TBMM'ye eş koşmaktan soruşturma açılsın.