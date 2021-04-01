Yüksek Seçim Kurulu, seçime girebilecek partilerin listesini güncellemiş.Buna göre, 19 parti seçime girebiliyor.Erken seçim falan yok, asıl seçime kadar daha çok güncellenir o liste...Şimdilik, Babacan'ın partisi girebiliyor ama Davutoğlu'nun partisi giremiyor!Genç Parti bile girebiliyor...Geçen gün manyağın tekidem vuruyordu.Hani partinin eski başkanı ve yeni başkanı Türkiye'ye girebilseler belki seçime de sıra gelecek...

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demek,demek değildir.Girse dedemek hiç değildir.Anavatan Partisi de girebiliyor...Buna karşılıkolan Doğru Parti giremiyor.Türkiye 3-Letonya 3, Turgut Özal 1-Süleyman Demirel 0...Sol Parti girebiliyor. (Bunlar hangi fraksiyondu yahu?) Muhafazakâr Yükseliş Partisi diye bir yer varmış, o da girebiliyor.Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi falan da varmış, onlar da girebiliyorlar.Fakat en ilginci şu:Türkiye Komünist Partisi de girebiliyor!

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Sürekli bölündükleri için bunun hangi grup olduğunu biz unuttuk.Bunlar bıçak çekenlerden miydi, bıçağı yiyenlerden miydi acaba?Girecek mi girmeyecek mi, ondan da emin değiliz.deyip top oynamaya da gidebilirler.İktidara gelirler mi peki?Zor, çünkü bunlar seçimle gelmezler.Kışlık Saray'a saldırmak lazım, kış mevsimini sevmeyen Yazlık Saray'a da saldırabilir.Aslında Kışlık Saray'ıkruvazörüyle topa tutmak lazım ama Ankara'da kruvazör yok.Lenin'in başkenti Petrograd'dan Moskova'ya taşıması gibi, başkenti de Ankara'dan Dersim'e naklederler...Sonra iki yıl içinde çuvallayıp Yeni Ekonomi Politikası (Novaya Ekonomiçeskaya Politika) ilan ederler, yani IMF'ye başvururlar.Ama daha önce meclisi dağıtacaksın...Lenin darbe yapmış, iktidarı ele geçirmişti.Duma kapatılmıştı (Rus meclisi)... Bu şartlar altında, yalnız sol partilerin katılabildiği bir Sovyet (İşçi-Köylü Şûrası) seçimi yaptılar, gayet demokratik bir şekilde.Seçimde Bolşevik Partisi azınlıkta kaldı. Sol seçmen bile onları onaylamıyordu.Sovyet sabah toplandı, öğleden sonra Lenin tarafından feshedildi, gayet demokratik bir şekilde.

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İsterseniz bu da 1 Nisan yazısı olsun.

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BUNU DA DEDİLER

"Ramazan ertelensin. Hiç olmazsa on beş güne indirilsin."

Kayışı koparmış bir CHP'li