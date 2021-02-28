Her kafadan bir ses çıkacak...Şimdilik o sesi muhalefet çıkarıyor, iktidar bu konuyu henüz pek sarsmıyor.Kaçak bulundukları yabancı ülkelerden bile, üstlerine vazifeymiş gibi, topa kafa uzatanlar oldu.Konu şu tabii: Erdoğan 2023'te adaylığını koyabilir mi, koyamaz mı?" diyenler Erdoğan'ın yokolmasını isteyenler. Yerine aday bile biçtiler.Anayasa değişikliğinde de yola böyle taşlar yuvarlamışlardı:" diyorlardı.Amaç, Erdoğan'a TBMM'nin dışında ve üstünde bir meclis kurdurarak idamlık suç işletmekti!Erdoğan bu tuzağa düşecek adam değildi, düşmedi.Sonra lafı çevirdiler: Anayasa yüzde kaç oyla kabul edilebilmeli?" diyen manyaklar bile çıktı. Amaç, hiçkimsenin tutturamayacağı bir oy şartını dayatıp yeni anayasayı engellemekti. Bunu da başaramadılar.Şimdi de o beğenmedikleri anayasayı orasından burasından çekiştirip Erdoğan'ı yoketmek istiyorlar.

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Anayasa, bir kişi iki kereden fazla cumhurbaşkanlığına aday olamaz diyor.

Bu şimdi böyle. Bu madde değişir de adaylık sınırı kaldırılırsa çok güleceğiz.

Ama biz olanın üzerinden gidelim.

Bu anayasa bunu 2017 yılında demiş.

Hukukta hiçbir kanun "makabline şamil" olamaz, geriye işlemez.

Erdoğan, 2014'te cumhurbaşkanı olmuştur ama "eski" anayasaya göre olmuştur.

2018'de de bu sefer "yenisine" göre...

Yeni anayasa eskisini "kadük" eder ve etmiştir.

Yani, Erdoğan'ın bir kere daha aday olma hakkı vardır. İlki sayılmaz.

Yürürlükteki yasaya göre asıl 2028'de aday olamayacaktır.

Bunun da değişip değişmeyeceğini zamanı gelince görürüz.

Ama muhalefet elinden gelen her türlü pisliği yapacaktır tabii.

Sandıkta yenemeyince o sandığa ulaşmasını yasaklamayı deniyorlar.

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Dünyanın sonu geldi

"MHP'nin başına geçmek şereftir." Doğu Perinçek