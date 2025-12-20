Viral Galeri Viral Liste TV’de ilk kez! Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman ve nerede çekildi?

Sinema salonlarının ardından televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Şımarık filmi, bu akşam atv'de yayımlanıyor. Sürprizlerle dolu hikayesi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve sıra dışı atmosferiyle yapım, izleyiciyi ekrana kilitlemeye aday. Peki, Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 18:47
Şımarık filmi televizyon ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. atv ekranlarında yayınlanacak film, mizah ile tarihi atmosferi harmanlayan kurgusuyla dikkat çekiyor. Yayın öncesinde filmin hikayesi, oyuncu kadrosu ve çekim detayları yeniden gündeme geldi.

Şımarık Filminin Konusu Ne?

Film, zengin bir babanın, şımarık oğlu Mete'ye hayat dersi vermek için kurduğu sıra dışı planı merkezine alıyor. Mete, bir oyunla zamanda yolculuk yaptığına inandırılıyor ve kendisini 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde bulduğunu sanıyor. Bu kurmaca dünyanın içinde yaşananlar, Mete'nin hayata bakışını kökten değiştiren olaylara dönüşüyor.

Şımarık Filmi Oyuncuları

Kerem Bürsin

Melis Sezen

Erkan Kolçak Köstendil

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Döngel

Güven Kıraç

Cemal Hünal

Ecem Özkaya

Evliya Aykan

Efekan Can

Eda Şölenci

Sadi Celil Cengiz

Şımarık Filmi Nerede Çekildi?

Filmde 16. yüzyıl Osmanlı atmosferini yansıtmak amacıyla Beykoz Riva bölgesinde büyük platolar kuruldu. Seyislik ve binicilik sahneleri için Riva sahil şeridi ile çevredeki özel at çiftlikleri kullanıldı.

