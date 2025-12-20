Viral
Galeri
Viral Liste
TV’de ilk kez! Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman ve nerede çekildi?
TV’de ilk kez! Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman ve nerede çekildi?
Sinema salonlarının ardından televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Şımarık filmi, bu akşam atv'de yayımlanıyor. Sürprizlerle dolu hikayesi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve sıra dışı atmosferiyle yapım, izleyiciyi ekrana kilitlemeye aday. Peki, Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 18:47