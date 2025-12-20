TV’de ilk kez! Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman ve nerede çekildi?

Şımarık Filminin Konusu Ne?

Film, zengin bir babanın, şımarık oğlu Mete'ye hayat dersi vermek için kurduğu sıra dışı planı merkezine alıyor. Mete, bir oyunla zamanda yolculuk yaptığına inandırılıyor ve kendisini 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde bulduğunu sanıyor. Bu kurmaca dünyanın içinde yaşananlar, Mete'nin hayata bakışını kökten değiştiren olaylara dönüşüyor.