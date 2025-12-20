Konya’da akran şiddeti: Skandal paylaşım sonrası tutuklama
Konya’da akran şiddeti: Skandal paylaşım sonrası tutuklama
Konya'da futbol antrenmanı sonrası 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı'nı başına taşla vurarak ağır yaralayan T.F. (13), 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni deliller, mevcut delil durumu ve suç vasfındaki değişiklik üzerine T.F. yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hasan Berat Güldağı'nın babası Taha Yasin Güldağı, adaletin yerini bulduğunu belirtti.