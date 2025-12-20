Yaşam

Konya’da akran şiddeti: Skandal paylaşım sonrası tutuklama

Konya'da futbol antrenmanı sonrası 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı'nı başına taşla vurarak ağır yaralayan T.F. (13), 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni deliller, mevcut delil durumu ve suç vasfındaki değişiklik üzerine T.F. yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hasan Berat Güldağı'nın babası Taha Yasin Güldağı, adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Geçtiğimiz 8 Aralık günü merkez Meram ilçesinde yaşanan dehşette, Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, aynı okuldan arkadaşı olan ve kendisi gibi 8'inci sınıfa giden T.F. ile birlikte futbol antrenmanına gitti.

Antrenman çıkışı iddiaya göre T.F., Güldağı'nın bacağına taş attı. Canı yanan Güldağı ise 'Ne yapıyorsun?' diye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.F. yerden aldığı taşla Güldağı'nın kafasına vurup, olay yerinden kaçtı.

Kafatası kemiği kırılıp, parçalanan Hasan Berat'ın kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu. Olay sonrası gözaltına alınan T.F., çıkarıldığı mahkemece 9 Aralık günü tutuklanmış,

15 Aralık günü ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. T.F. tahliye olduktan sonra ise sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' sözleriyle paylaşım yapması ise dikkat çekmişti.

Skandal paylaşımın yeniden gündeme gelmesinin ardından, dosya kapsamında ortaya çıkan yeni deliller, mevcut delil durumu ve suç vasfındaki değişiklik nedeniyle gözaltına alınan T.F., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Baba Taha Yasin Güldağı (36), "Adalet yerini buldu. Zaten böyle olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü benim oğlum hastanedeyken o çocuğun dışarda olması bizi yıkmıştı. İnşallah en ağır şekilde cezasını alacak" dedi.