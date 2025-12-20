20 Aralık 2025, Cumartesi
Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu
Dünya 2025'de krizlerle sarsılırken savaşlar derinleşmiş, krizler doruğa çıkmışken Türkiye, bir kez daha diplomasinin adresi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Doğu-Batı sentezinde krizlerin çözümünde denge kuran ve yön veren Türkiye ile Gazze'den Ukrayna'ya, Suriye'den Avrupa güvenliğine uzanan her başlıkta Ankara konuştu, dünya dinledi. 'Peki diplomasi trafiğinde neler yaşandı, hangi yollar izlendi?' Detaylar A Haber araştırma ve planlama servisinin hazırladığı analiz haberde...
