20 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Dünya 2025'de krizlerle sarsılırken savaşlar derinleşmiş, krizler doruğa çıkmışken Türkiye, bir kez daha diplomasinin adresi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Doğu-Batı sentezinde krizlerin çözümünde denge kuran ve yön veren Türkiye ile Gazze'den Ukrayna'ya, Suriye'den Avrupa güvenliğine uzanan her başlıkta Ankara konuştu, dünya dinledi. 'Peki diplomasi trafiğinde neler yaşandı, hangi yollar izlendi?' Detaylar A Haber araştırma ve planlama servisinin hazırladığı analiz haberde...

Giriş Tarihi: 20.12.2025 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 19:52
Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

2025 yılına gelindiğinde dünya belirsizliklerle sarsılırken, savaşlar ve krizler küresel sistemi zorluyor, diplomasinin adresi bir kez daha Türkiye oldu. Doğunun bilgeliğiyle batının tecrübesini buluşturan Türkiye, Gazze diplomasisiyle gözleri üstüne çeken Türkiye krizlerin tam ortasında çözümün merkezinde duran güç oldu. "Peki diplomasi trafiğinde neler yaşandı, hangi yollar izlendi?" detaylar A Haber'de.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

BARIŞA YÖN VEREN KÜRESEL VİCDAN: TÜRKİYE

2025'te Türkiye yalnızca barışı savunan bir ülke değil, barışın bizzat kendisine yön verdiği küresel bir vicdan merkezi olarak öne çıktı. Krizlerin düğümlendiği her coğrafyada çözümün adı Ankara olarak anılıyordu. Güçlü devlet aklı, köklü diplomasi geleneği ve insani duruşuyla Türkiye, dünyanın umutlarını aynı masada buluşturdu.

TÜRKİYE 2025'TE DENGE KURAN ÜLKE OLDU
Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

TÜRKİYE-ÜRDÜN GÜVENLİK MASASINA OTURDU

Ocak ayı diplomasisi yılın ilk günlerinde Ankara kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 6 Ocak'ta Türkiye ve Ürdün, "3+3" formatında güvenlik masasına oturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın; karşılarında ise Ürdün'ün dış politika ve güvenlik mimarları vardı. Masada sadece iki ülke yoktu; Gazze vardı, Suriye vardı, bölgenin kaderi vardı.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

BAKAN FİDAN: İLİŞKİLER BÜTÜN BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bölgesel ilişkilerin önemine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu ilişkiler sadece ortak çıkarlarımız için değil, aynı şekilde bütün bölge için de çok önemlidir ve yararlıdır. Dolayısıyla biz de bu ilişkileri, bu iş birliğini artırmak için hem bölgesel konular konusunda koordinasyonu, eş güdüm halini artırmayı düşünüyoruz ve çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN ÖNCÜ ROL

Türkiye insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için öncü rol üstlendi. Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin altını çizdi ve net bir mesaj verdi: Küresel istikrar ancak güçlü bir diplomasiyle mümkündür.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

TÜRKİYE VE SURİYE YILLAR SONRA AYNI MASADA

15 Ocak 2025 ise Ankara'da tarihin yön değiştirdiği bir gündü. Türkiye ve Suriye yıllar sonra aynı masadaydı. 3+3 formatındaki toplantı yalnızca bir diplomatik temas değil, yeni bir dönemin ilanıydı.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINA ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ"

Suriye'de devrik lider Beşşar Esad'tan sonra bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"12 yıllık aranın ardından geçen ay Şam Büyükelçiliğimizi açtık. Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek. Yakında Halep Başkonsolosluğumuzu hizmete açıyoruz. Yeni yönetimin lideri Sayın Ahmet El Şara'nın bu süreci gayet iyi idare ettiğini, verdiği ılımlı ve yapıcı mesajlarla takdir topladığını görüyoruz."

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Türkiye, Suriye'de yeni bir sayfanın açılmasına öncülük etti. Halep Başkonsolosluğu 12 yıl sonra yeniden açıldı. Bu adım, Türkiye'nin bölgesel barış vizyonunun somut göstergesiydi.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

AVRUPA GÜVENLİĞİ VE ULUSLARARASI TEMASLAR

21 Ocak'ta Ankara, Avrupa güvenliğinin kalbinin attığı yer oldu. Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısında mesaj netti: Terörle mücadelede taviz yok, çifte standart yok. İsveç heyeti terörün her türlüsüyle mücadele vizyonu ortaya koyan bir yol haritası sundu. Türkiye; PKK, YPG ve FETÖ'ye karşı somut adımlar beklediğini açıkça dile getirdi ve Avrupa'ya şu gerçeği hatırlattı: Türkiye olmadan Avrupa güvenliği düşünülemez.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN GÜVENİLİR"

Batılı yetkililerden Türkiye yorumları:

"Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var, bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici."

"Türkiye bizim için güvenilir, önemli bir NATO müttefiki. Tüm alanlarda Türkiye ile iş birliği içinde olmak istiyoruz."

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Takvimler 29 Ocak'ı gösterdiğinde Ankara'da üç kardeş ülke buluştu: Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan. Dış politika, ticaret, ulaştırma ve lojistik... Ankara Bildirisi ile Orta Koridor'un geleceği şekillendi. Türkiye, Türk dünyasının ekonomik ve stratejik omurgası olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Antalya Diplomasi Forumu (11-13 Nisan) 11-13 Nisan'da ise Antalya Diplomasi Forumu vardı. 20'den fazla lider, 70'i aşkın bakan ve binlerce katılımcı... Tema netti:

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" Türkiye sadece ev sahibi değil, küresel vicdanın da sesi oldu.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

"İSRAİL APAÇIK BİR SOYKIRIM UYGULUYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail bir buçuk senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. Buna karşı sesimizi yükseltmek, bu zulme itiraz etmek, buna olabilecek en güçlü tepkiyi vermek bizim sadece kardeşlik değil aynı zamanda insanlık vazifemizdir, insanlığımızın bir gereğidir. Çünkü hepimiz bir kalp taşıyoruz. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır."

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Antalya'da bir masa daha kuruldu; Gazze için, Filistin için. Türkiye'nin öncülüğünde yayınlanan ortak bildiride "iki devletli çözüm" vurgulandı. Türkiye mazlumun yanında durdu, sessiz kalanlara karşı insanlığı savundu. Kalıcı barışın sağlanması amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımlar görüşüldü.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

TÜRKİYE BARIŞ KÖPRÜLERİ KURDU

Bosna Hersek, Hırvatistan, Irak... Türkiye, Balkanlar'dan Mezopotamya'ya barış köprüleri kurdu. Teröre karşı ortak irade vurgulandı, "Kalkınma Yolu Projesi" bölgesel refahın anahtarı olarak öne çıktı.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Ukrayna ve Esir Takası Mayıs ayında İstanbul tarihe geçen görüşmelere sahne oldu: ABD, Rusya, Ukrayna. Savaşın tarafları Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya geldi, esir takası sağlandı, ateşkes ihtimali masaya kondu. Türkiye savaşın değil, barışın tarafı olduğunu dünyaya gösterdi. Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'DA BULUŞTU

2025'te NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da buluştu, İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplandı. Türkiye hem NATO'nun güçlü müttefiki hem de İslam dünyasının öncü aktörüydü.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

Başkan Erdoğan: "Teşkilatımız kurulduğu günden bu yana hep barış ve diyalog mesajı taşımış, her türlü aşırıcılığa karşı dimdik durmuştur. Bundan sonra da sırt sırta verip zorlukların üstesinden beraber geleceğiz. 57 üyesiyle Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük ikinci uluslararası örgüt olan teşkilatımızı daha iyi işletmek, verimli hale getirmek, ekonomik ve toplumsal gelişmenin bir aracı olarak çalıştırmak mecburiyetindeyiz."

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

TÜRKİYE ÇOK BOYUTLU GÜCÜNÜ SAHAYA YANSITTI

Savunmadan diplomasiye, ekonomiden insani yardıma Türkiye çok boyutlu gücünü sahaya yansıttı. 2025 Türkiye için sadece bir takvim yılı değil, diplomasinin altın sayfalarından biriydi. Dünya değişirken Türkiye denge kuran ülke oldu. Çünkü Türkiye sadece bulunduğu coğrafyanın değil, dünyanın diplomasi merkeziydi.

Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Başkan Erdoğan: "Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz."