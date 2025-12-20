Ankara konuştu dünya dinledi! Türkiye 2025’de denge kuran ülke oldu

BAKAN FİDAN: İLİŞKİLER BÜTÜN BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bölgesel ilişkilerin önemine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu ilişkiler sadece ortak çıkarlarımız için değil, aynı şekilde bütün bölge için de çok önemlidir ve yararlıdır. Dolayısıyla biz de bu ilişkileri, bu iş birliğini artırmak için hem bölgesel konular konusunda koordinasyonu, eş güdüm halini artırmayı düşünüyoruz ve çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.