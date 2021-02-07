Salgın yüzünden elli beş yıllık arkadaşımla bozuştum.Telefon etti, "" dedi." dedim." dedi." dedim." dedi." dedim." dedi." dedim.Bize gelmeden önce bir yere daha uğrayacaklarmış..." dedim." dedi." dedim." dedi." dedim." dedi." dedim." dedi." dedim." dedi.Çünkü "" işte...Eskiden sorarlardı, ""...Artık sormuyorlar..." dedi, küfür etti kapattı.

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Arkadaşım kasap çırağı değil, Galatasaray mezunu.Üstelik üniversite mezunu, mühendis.Gençliğinde Avrupa'nın tozunu atmış, görmüş geçirmiş, varlıklı bir adam.Sakın ola ki koronavirüs tedbirlerine uymayanları "" diye suçlamayınız." diye de suçlamayınız, Avrupa'da ve Amerika'da "" hiç de azımsanmayacak sayıdadır.Virüse "" da var, dünyanın yuvarlak olduğuna inanmayanlar olduğu gibi.Bu şekilde bu mesele çözülmez.Tribünde manda gözü gibi "" yazıyor, gol attıklarındafutbolcular birbirlerinin üstünde şapır şupur...Korona testi pozitif çıkmış, karantinaya alınmış hastaya "" gidiyor otuz kişi, otuzu da kapıyor...Sosyete orospuları bizimle dalga geçer gibi "" veriyorlar...Lumpen bilmemkaçıncı kere basılıyor...Bu salgın geçmeyecektir.Bu iş "" de yürümüyor, "" de."...Sana bir şeyler olacak olmasına da, bize de olmasın diye çırpınıyoruz.Akıntıya kürek çekiyoruz.Gene de, arkamdan "" diyeceklerine "" desinler.Nasıl olsa günün birinde rahmetli diyecekler de, şimdilerde olmasın.