Günay'ınçığlığını, Buse'ninsözünü asla unutmayacağız... Diyorlar. Diyorum.İnanmayınız. Elbette unutulacaklar.Çünkü bu filmi çok gördük, hep gördük.Her depremdeağlaşmalar...Ölenlere rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar...Bunun ne ölülere faydası var, ne yakınlarına, ne de yaralılara.Çürük binalar, çürük raporlarına rağmen inatla boşaltılmayan evler... Sonra da Japonya'yla karşılaştırmalar:Ama işin magazin yanı basına tatlı geliyor: Güzel Leyla gelinliğini giyemeden gitti... Yavru kedi mucize eseri kurtuldu...Bu filmi hep gördük.Yarın gene göreceğiz.

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İzmir'de binaların ancak yüzde 5'i sağlammış.Deprem Seferihisar'ı, Bayraklı ve Bornova'yı değil de merkezi vursaydı ölü sayısı binlerle ölçülecekti. Yarın vurmayacağına dair de hiçbir garanti yok.Büyük bir İstanbul depreminde kabaca 100 bin kişi ölecektir. Özellikle şehrin güney kıyılarında.Varoş semtleri tekmil yıkılacaktır.Bunların kanı o kadar çok müteahhit, mühendis ve belediyecinin eline bulaşacaktır ki, kovuşturma bile yapılamayacaktır.falan hikayedir.Cesetler uzun süre kaldırılamayacak, kokacak, salgın hastalık patlak verecektir.Şehrin üstünde akbabalar dolaşacaklardır.Kurtulanlar aç kalacaklar, suyu bile zor bulacaklardır.Bu çapta bir felakete çadır, battaniye falan da hikayedir.Saf vatandaşlara kaskalladıklarıda hikayedir.Yağma başlayacaktır.Ve de bir yandan yağmalamak, öbür yandan yağmayı önlemek amacıyla ölmeler öldürmeler de...Türkiye kim bilir kaç yıl geri gidecektir...Gebze depreminde, cesetlerin parmaklarından altın yüzüklerini çalmak üzere uzak illerden çete gelmişti.Milyonlarca lumpen, talana yumulmak üzere hazır bekliyor.

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Bazı kişiler,çözüm, hatta kaçınılmazçözüm olarak görüyorlar.Ama o kadar çok insan ve o kadar çok kelek bina var ki...İstanbul'da 1 milyon insan ölse, kalan 15 milyon gene bizimle.Hükümet, çok küçük ölçekte ve henüz yetersiz de olsa birprogramı başlattı. Birkaç yıldır sürüyor.Ama bu sefer de muhalefet taş koyuyor.Cihangirkarşıdır.

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Ne yazık ki elimizden,diyen dıngılları vediyen sersemleri kalaylamaktan başka bir şey gelmiyor.