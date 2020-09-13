Selin Sayek Böke, iktidara geldiklerinde birçok şirkete el koyacaklarını açıkladı.Acaba dostlarıyla birlikte "ortaklı" mı yapacaklar bunu, kendi başlarına mı?ya daçığlıkları pekhoş olmaz da hani...Selin Hanımsöz ediyormuş,bunlarlayapmayacakmış,diyeceklermişve...Ne hakla? Otuz beşe bakla...Bu beş şirketin hangileri olduğunu açıklamıyor.Bunlar elbette devlet kuruluşları olamaz, devlet kuruluşuna devlet adına el koymak gerçi kendilerine pek yakışır bir saçmalıktır ama artık o kadarını da yapmazlar herhalde...Bunlar elbetteya da öyle görmek istedikleriözel şirketler olacaklardır.Herhalde Koç Holding değil. Beymen Holding de değil.Ben size söyleyeyim: Bir tanesi

***

"Kendi düşüncesi" deyip kaçmak yok.falan da değil, üstüne basa basa söyledi.CHP'nin genel sekreteridir ve ağzından çıkan söz partiyi bağlar.Sermaye bir tepki vermek zorundadır. TÜSİAD ağzını açmak zorundadır.CHP de bir tepki vermek zorundadır.Canan Kaftancıoğlu'ndan izin alabilirse tabii!Elbette gık çıkmayacaktır.Daha önce bunude yapmıştı,söylemişti, Kılıçdaroğlu kızmıştı.Şimdi gene kızacak mıdır? Hayır.Gürsel Tekin solcudur, asıl mesleği kebapçı garsonluğudur ve fakat 9 villası, 11 şirketi, 7 benzin istasyonu vardır.Faşist gazeteciler yalnızca birer kaçak villayla doğrusu pek geri kalmışlar bu tufada...

***

Selin Hanım bu beş şirkete el koyarakmi değiştirecek? Hayır. Üretim araçları işçi sınıfının eline mi geçecek? Elbette hayır.Personeli değiştirecek.Birileri gidecek, onların yerinebirileri gelecek,ya da düpedüz parti militanları.Bu solculuk mu oluyor? Bu devrim midir yoksa?Hayır, yalnızcaoluyor.Mebzul miktarda da haddini bilmezlik ve terbiyesizlik oluyor.Açılacak milyarlarca liralık tazminat davalarının altından parti olarak mı kalkmayı tercih ederler, yani Kılıçdaroğlu'nun yediği tazminat cezalarının partili milletvekillerine zorla ödetildiği gibi, yoksa Selin Hanım sorumluluğu tek başına mı üstlenir?1917 yılında Saint-Petersburg'da yaşıyor olsaydık mesele kalmazdı tabii...Ama Selin Hanım gibiler o zamanda ve orada yaşıyorlar.O zaman daoluyor bütün bunlar.Şimdi beklentimiz, daha "acar" bir CHP yöneticisinin çıkıpdemesi, hatta isim vermesidir.Yüreği yeten böyle konuşur. Haydi görelim.