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ENGİN ARDIÇ
Goygoylu curcuna

Goygoylu curcuna

26.08.2020, Çarşamba
Bu arkadaşlardan bazıları maşallah o kadar akıllılar ki, "25 yılın yarım yüzyıl ettiğini" bile bize öğrettiler!
Böyledir, çamur atayım derken çamura ayağını sokarsın.
Kibarlık olsun diye çamur dedim.
Israrla erken seçim istiyorlar.
Karadeniz'de doğalgaz bulmak da bir erken seçim yatırımıymış, öyle diyorlar.
Bunlardan bazıları "takıntılı psikopat"...
Bazıları düz faşist...
Bazıları düpedüz ahmak.
Bazıları da sadece puşt.
Sürekli birilerine parti kurduruyorlar.
İktidardan kim yüzde sıfır nokta bilmemkaç tırtıklasa faydası vardır, diye düşünüyorlar.
Damlaya damlaya yüzde bir olur da bakarsın seçime etki eder...

***

Rıfat Serdaroğlu partisine isim bulmuş: "Doğru Parti"...
İyisini görmüştük, demek ki şimdi doğrusu da geliyor.
Belki ileride "Peynirli Parti", "Kıymalı Parti" ya da "Ispanaklı Parti" gibi çeşitler de piyasaya çıkacaktır.
Partide "paralı kimse yok"muş.
Oysa, parti kuranlar kervanında bir deve yuları da kendisi tutan Emine Ülker Tarhan, "parti kurmak para işiymiş, çok geç anladım" demişti...
Zarar yok, "her il kendi harcamasını kendisi karşılayacak"mış... Eyvah, genel merkez Ankara'da olacağına göre yük başkente binecek.
Amacı "bu milleti yeniden ayağa kaldırmak"mış.
Demek ki millet aç, aç.
Yerlerde.
Atatürk'ü de çok seviyorlarmış.

***

Eli kulağında, ite kaka İlhan Kesici'ye de parti kurduracaklar.
Çok zorluyorlar ama adam yanaşmıyor. Ha gayret.
Aslında bir punduna getirip CHP'nin başına geçirebilseler daha şenlikli olacak.
Ya da belki o da "Neşeli Parti" adında bir dükkan açıp sonra Doğru'ya katılır.
Zaten CHP içinde "Doğru Yol konsolosu" olarak bulunmuyor muydu?

***

Mustafa Sarıgül de kuruyormuş...
"Namuslu Parti" ismini öneriyoruz, NP...
"Yemeyen Parti" de düşünülebilir, YP...
İşin en eğlenceli yanı, bütün bu beyhude muhabbetin "solda gelişmeler" adıyla pazarlanması.
CHP de solcuymuş, Sarıgül de, hatta Kesici de.
Pardon, Muharrem'i unuttuk.
Her sabah kalkıp bunların yazdıklarını okumak zorundayım, bana da yazık yahu...
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