30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç İnsanlıktan çıkış tarihimiz
ENGİN ARDIÇ
İnsanlıktan çıkış tarihimiz

İnsanlıktan çıkış tarihimiz

30.07.2020, Perşembe
Son zamanlarda ayyuka çıkan kadın cinayetleri, kadınlara ve hayvanlara şiddet örnekleri çok haklı olarak büyük tepki görüyor.
Başka bir ülkede de, "münferit" olaylar dışında bu örnekleri görmedik doğrusu. Bize özgü.
Fakat bu tepkiler "zaten" şiddet göstermeyen doğru dürüst insanlar arasında kalıyor. Caniler gazete okumuyorlar ve tepkilerden hiç mi hiç etkilenmiyorlar.
Herif cani ruhlu, insanı bıçaklayamayınca köpeği bıçaklıyor, ne yapacaksın?
İlk adım, kediyi köpeği "mal" olmaktan çıkarmak ve cezaların şiddetini arttırmaktır.
Ancak bu da çözüm olmayacaktır.
Hayvana şiddet olaylarından en çok etkilenen kadınlar ateş püskürüyorlar. Değerli sanatçı Ezgi Mola "ne zaman insanlıktan çıktık" diye sormuş...
Bazıları oraya hiç girmediler ki çıksınlar Ezgi Hanım...
Ne zaman mı çıktık?
"Lumpenproletarya" sınıfı olağanüstü bir artış, bir patlama gösterdiği zaman.
"Virüse selam partiye devam" cümbüşleri yapanlar da bunlardır ama söyleyince bazı arkadaşlar "darıltmayalım, oy kaybederiz" diye kızıyorlar.

***

Cumhuriyet yönetimi, en büyük sorunumuzu "eğitim" olarak kabul etmiş ve bütün gücünü, bütün ağırlığını buna vermişti.
Doğru ama eksikti.
Osman Ulagay'ın deyimiyle "sanayileşmeyi gelecek kuşaklara bıraktılar" (bana sorarsanız akılları basmadı), köylüyü köyünde tutmaya, büyük şehirlere gelip yığılmasını önlemeye dikkat ettiler (Köy Enstitüleri girişimi)...
Köylü özellikle İstanbul'a Demokrat Parti iktidarında, toplum rahatlayınca, ulaşım gelişince gelmeye başladı. Ortaya Gültepe, Kuştepe gibi varoşlar çıktı. (Lahmacunla, çiğköfteyle, kebapla tanışmamız da o dönemdedir.)
Bu gecikmiş bir sosyal hareketlenmeydi.
Sanayileşme geciktiği için, köylü şehir tarafından "soğurulamadı", ortaya lumpen sınıfı çıktı ve hızla büyüdü.
Köylünün büyük kısmı sanayi tarafından işçiye dönüştürülemedi.
Lumpen ne köylü ne şehirlidir, iki arada bir derede kalmıştır.
Eski ahlak kuralları ve davranış biçimleri çökmüş, yerine yenisi geliştirilememiştir. Artık ortada "saf ve temiz Anadolu yiğidi" de yoktur, "bilinçli işçi sınıfı" da henüz oluşmamıştır.
Kaypaktır, güvenilmezdir, arkanı dön seni hemen satar.
Derdi özgürlük değil, serbestliktir.
Kural tanımaz. Sınır da tanımaz.
Genellikle sorunludur, sosyopattır. Sado-mazodur. Kendisinden güçlüye boyun eğer, kendisinden zayıfa saldırır (özellikle kadına.)
Hani sizin oynadığınız filmler var ya, "Celal ile Ceren", "Maide'nin Altın Günü" falan, işte orada anlattığınız tipler Ezgi Hanım.

***

Türkiye'de "başat" olan sınıf lumpenproletarya, başat olan kültür lumpen kültürüdür.
Buna bir bakış açısı daha ekleyiniz, Kemal Tahir'in Andre Maurois'dan yaptığı alıntıyı hatırlayınız: "Ruhunda artakalmış vahşet hissinin de etkisiyle..."
Şiddet olaylarının hesabını "eşkiyalığa övgü düzenler" versinler diyecektim ama toprak altındalar.
Bir de solcular söylesinler bakalım, kadına ve hayvana şiddeti hangi sihirli değnekle yokedecekler?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Evine dön Ünal 29.07.2020 Çarşamba
Yürrüüü 27.07.2020 Pazartesi
Daha neler yapmasın ki... 26.07.2020 Pazar
Lenin misin be mübarek? 25.07.2020 Cumartesi
Jaketatay da giy! 24.07.2020 Cuma
Yalan söylüyorsun Altan Abi 23.07.2020 Perşembe
Kuyruklu yalan 22.07.2020 Çarşamba
Kemalist Parti mi geliyor? 20.07.2020 Pazartesi
Varlığı bir çığlıktı 19.07.2020 Pazar
İstihareye yatanlar 18.07.2020 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA