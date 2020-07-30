Son zamanlarda ayyuka çıkan kadın cinayetleri, kadınlara ve hayvanlara şiddet örnekleri çok haklı olarak büyük tepki görüyor.Başka bir ülkede de, "" olaylar dışında bu örnekleri görmedik doğrusu. Bize özgü.Fakat bu tepkiler "" şiddet göstermeyen doğru dürüst insanlar arasında kalıyor. Caniler gazete okumuyorlar ve tepkilerden hiç mi hiç etkilenmiyorlar.Herif cani ruhlu, insanı bıçaklayamayınca köpeği bıçaklıyor, ne yapacaksın?İlk adım, kediyi köpeği "" olmaktan çıkarmak ve cezaların şiddetini arttırmaktır.Ancak bu da çözüm olmayacaktır.Hayvana şiddet olaylarından en çok etkilenen kadınlar ateş püskürüyorlar. Değerli sanatçı Ezgi Mola "" diye sormuş...Bazıları oraya hiç girmediler ki çıksınlar Ezgi Hanım...Ne zaman mı çıktık?" sınıfı olağanüstü bir artış, bir patlama gösterdiği zaman." cümbüşleri yapanlar da bunlardır ama söyleyince bazı arkadaşlar "" diye kızıyorlar.

***

Cumhuriyet yönetimi, en büyük sorunumuzu "" olarak kabul etmiş ve bütün gücünü, bütün ağırlığını buna vermişti.Doğru ama eksikti.Osman Ulagay'ın deyimiyle "(bana sorarsanız akılları basmadı),köylüyü köyünde tutmaya, büyük şehirleregelip yığılmasını önlemeye dikkatettiler (Köy Enstitüleri girişimi)...Köylü özellikle İstanbul'a Demokrat Parti iktidarında, toplum rahatlayınca, ulaşım gelişince gelmeye başladı. Ortaya Gültepe, Kuştepe gibi varoşlar çıktı. (Lahmacunla, çiğköfteyle, kebapla tanışmamız da o dönemdedir.)Bu gecikmiş bir sosyal hareketlenmeydi.Sanayileşme geciktiği için, köylü şehir tarafından "", ortaya lumpen sınıfı çıktı ve hızla büyüdü.Köylünün büyük kısmı sanayi tarafından işçiye dönüştürülemedi.Lumpen ne köylü ne şehirlidir, iki arada bir derede kalmıştır.Eski ahlak kuralları ve davranış biçimleri çökmüş, yerine yenisi geliştirilememiştir. Artık ortada "" de yoktur, "" da henüz oluşmamıştır.Kaypaktır, güvenilmezdir, arkanı dön seni hemen satar.Derdi özgürlük değil, serbestliktir.Kural tanımaz. Sınır da tanımaz.Genellikle sorunludur, sosyopattır. Sado-mazodur. Kendisinden güçlüye boyun eğer, kendisinden zayıfa saldırır (özellikle kadına.)Hani sizin oynadığınız filmler var ya, "", "" falan, işte orada anlattığınız tipler Ezgi Hanım.

***

Türkiye'de "" olan sınıf lumpenproletarya, başat olan kültür lumpen kültürüdür.Buna bir bakış açısı daha ekleyiniz, Kemal Tahir'in Andre Maurois'dan yaptığı alıntıyı hatırlayınız: "Şiddet olaylarının hesabını "" versinler diyecektim ama toprak altındalar.Bir de solcular söylesinler bakalım, kadına ve hayvana şiddeti hangi sihirli değnekle yokedecekler?