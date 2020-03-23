Yıllar önce seyretmiştik, nefis bir bilim-kurgu filmidir, ""... Kabak kafalı Bruce Willis ile genç Brad Pitt karşılıklı döktürüyorlardı...Netflix'te var. Diziseverler için dizisini de yaptılar ama aynı tadı vermedi. (Çünkü dizi demek "" demektir.)Sinema deyince aklına Kemal Sunal ve Hababam Sınıfı'ndan başka bir şey gelemeyen lumpenler de keşke seyretseler... Hani müzikten anlasalar "" diye de eklerdim.Filmin başında, senaryoya ilham veren, kaynaklık eden bir not vardır:Bunu, 12 Nisan 1990 tarihinde, "" teşhisi konmuş bir hastasöylemiş. Hasta Baltimore Hastanesi'ndeyatıyormuş.Peki şimdi ne yapacaklar? Ölmediyse adamı çıkarıp "" mı diyecekler?

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Böyle dönemlerde ortalığa sahte peygamberler dökülürler.

Eminim şimdiden birtakım Amerikan manyakları, uzun saçları ve sakallarıyla, üzerlerinde bolca bir entari, ıstavrozlarını hazırlayıp beklemeye koyulmuşlardır. (Sözünü ettiğim filmde de örnekleri vardır.)

Bunların peşine takılanlar olacak.

Bizde zaten "seks manyağı" Adnan vardı, botokslu çaçulaların taptığı adam, kimbilir daha ne yaratıklar sırada bekliyorlar...

"Sosyalizme geçenler" de görüldü.

Kendilerine sosyalist süsü vermeye çalışan bazı faşist puştlar çığlıklar atıyorlar.

Devlet geliyormuş devlet...

Eh, ne de olsa bunlar "nasyonal sosyalist"...

Bir de Tayyip'ten kurtulsalar iş bitecek.

Bu arada, sosyal medyada, "virüsle aktif cinsel ilişki kurup" bu işi halledeceğini söyleyen de duyduk.

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Virüs size kurban olsun



"Hiç tedirgin değilim. Ben koronavirüse inanmıyorum. Çok abarttılar bence."

Şükrü Uskargöz, vatandaş, 59 yaşında



"Virüs benden korksun."

Recep Kılınç, vatandaş, 66 yaşında



"Ölümden korkum yok."

Kadir Özçelik, vatandaş, yaşı belirsiz, kardeşi karantinada



"Kolonyayı sürüp çıkıyorum."

Yaşar Balkan, vatandaş, 65 yaşında



Yaşlı Kemalistler ölmez vatan bölünmez



"Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen."

Şeyda Taluk adında CHP'li bir canlı