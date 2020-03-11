Ali Babacan partiyi kurdu. Kuruluş aşamasında bile "katakulli" yaptılar. Ayıp oldu.

Güya Abdullah Gül ile araları soğukmuş ve kurucular listesinde Gül'ün hiçbir "adamı" yer almamış... Birkaç basın amigosu aracılığıyla bu havayı yaratmak istediler. Kimse yemedi.

Böylece, ismi son zamanlarda fazlaca öne çıkmış olan Gül gene perde gerisine çekiliyor (huyudur) ve 2023 seçimlerinde yiyecek olana "tarafsız çatı adayı" niyetine pazarlanması kolaylaştırılıyor.

Çok güzel. Meral Hanım kendisini gene desteklemeyeceğine göre, ne yapıp ne yapamayacağını göreceğiz.

Bu arada yılbaşından beri beş parti daha kuruluvermiş: Anadolu Birliği Partisi (ABP), Aydınlık Geleceğin Partisi (AYGİP), Merkez Ana Partisi (MAP), Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) ve Güç Birliği Partisi (GBP)...

Akşam pazarı da değil ama... Ha berekat!

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Paşa sen çok yaşa



Koca koca profesörlere bir de emekli general eklendi.

Yok, bu ikincisi. Daha önce de bir emekli paşayı çarpmışlardı, 12 bin 620 dolar. (Açgözlü teresler "küsuratı" bile alıyorlar.)

Terörle mücadele ayağından, evde bulunan altınlarını istemişler. Güya kuyumcu soygunu varmış da, altınları kontrol edeceklermiş.

Paşa götürmüş vermiş. 550 bin lira.

Paşadır ya, işe hamaset de katmışlar.

Teslim ederken parola: "Vatan!"... Teslim alırken parola: "Bayrak!"...

Götürüp getiren ayakçı Selahattin bu işten "fiks" on bin lira kazanıyor. Paralara asıl patron Selahattin konuyor. Şimdi ikisi de yakalanmış.

Altın yetmemiş, paşa bankada bulunan paralarını da çekmiş (130 bin lira), onları da poşet içinde teslim etmiş.

O da yetmemiş, on gün sonra oturduğu evi de satmış, o parayı da vermiş. 295 bin lira.

"Altınlarla evin ne ilgisi var" diyemiyor...

"Madem altınları kontrol edecektiniz, niçin ayrıca nakit istiyorsunuz" diyemiyor.

"Hipnoz oldum" demiş.

("Hipnotize" demek istiyor.) Psikoloji biliminde hipnoz bir gerçektir ama uzaktan kumandalısını hiç duymamıştık.

Paşa iyi ki İdlib'de görev almamış, Esad iki okuma bir üflemeyle onun elini kolunu bağlardı...

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Hoyda bre



Sivas-Galatasaray maçında bir pankart açıldı: "Yol kızıl elmaya, menzil şahadet, vuslat vatan"...

Bunun, Fener-Galatasaray maçında açılan "seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartından bir farkı yoktur.

Yolun şampiyonluğa gittiğini sanmıştık, meğer kızıl elmaya çıkıyormuş.

Kızıl elmanın neresi olduğunu Ziya Gökalp bilmiyor, sen nereden biliyorsun koçum? İdlib'in kızıl elmada olduğunu öğrenseydi çok şaşardı rahmetli.

Futbol mu oynuyorsunuz, küffara karşı cenk mi ediyorsunuz?

Bacağında lif atan da gazi mi sayılıyor?

Fatih Terim de Bizans İmparatoru mu yoksa?