Milli birlik ve beraberlik... Tasada ve kıvançta ortak... Falan filan...

Sakarya depreminde cesetlerin parmaklarından yüzüklerini söküp almak için uzak illerden kopup gelen vatandaşlar da tastamam öyle düşünüyorlardı.

Bu cennet vatanda...

Örneğin Elazığ'da ve Malatya'da...

Kiralar birdenbire fırlamış.

Depremde evi yıkılan vatandaşlar bir an önce başlarını sokacak yeni bir ev arıyorlar ya...

"Riskli" görünen binalardaki vatandaşlara da "bir an önce çık" deniyor ya...

"Sağlam" evin üç gün önceye kadar ayda 700 lira olan kirası birdenbire 1500 liraya çıkmış.

Metrekaresine göre 2 bin liraya kadar da gidiyormuş.

Depremden canını güç bela kurtaran vatandaş şimdi de kışta kıyamette cami avlusunda, çadırda, spor salonunda yatıp kalkmaktan kurtulmak için bu parayı vermeye de razı, gene de kolay kolay ev bulunamıyor.

Küfürü yiyen de emlakçılar oluyor.

Belli ki ev sahiplerinin yürekleri dağlanmış. Hisleri kabarmış, hemşerilerine hemen yardım ellerini uzatmışlar.

Yoksa bunu da mı Tayyip yapıyor?

Faşist kazmalar öyle diyeceklerdir, hiç şaşmam.

***



Doğal gazı da var mı?

Bir okurum, "Mars'ta Kıble'yi nasıl tayin edeceğiz" diye soruyordu...

Ben de kendisine "dert etme oğlum, nasıl olsa seni Mars'a göndermezler" demiştim...

Ama uzay istasyonuna parayı bastıranı göndereceklermiş.

Gözünüz aydın, NASA birtakım ev fotoğrafları yayınlamış.

Hayır, depremde evsiz kalan Elazığlılar için değil.

"Uzay istasyonunda" kalacak uzay turistleri için.

Evleri satışta. Pardon, kirada.

35 bin dolardan başlıyormuş... Tatil ücreti bu.

NASA mı daha gaddar, Elazığlı bazı ev sahipleri mi, bilemedik.

Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın çevresinde doksan dakikada bir dolanıyor, yani Kıble sürekli yer değiştiriyor...

Buna bir "yaşam modülü" eklenecekmiş...

Çaresiz, namazını "kaza" edeceksiniz.

Zaten "seferi" durumdasınız.

Ama devasa boyutlu bir pencereden üç yüz altmış derece açıyla turistler hem uzayı hem dünyayı izleyebileceklermiş...

Ayrıca, "hızlı Internet'ten" de yararlanacaklar!

Çok şükür birbirlerine kedi fotoğrafı, bebek fotoğrafı ve yemek tarifi gönderebilecekler.

Tepeden bakıp "kar geliyor" diyebilecekler, hatta saat verecekler.

İsterlerse "Türkiye'de devlet nerede, buradan görünmüyor" da diyebilirler.

Haydi psikopatlar, uzay eviniz sizi bekliyor.

Bir an önce taşının da biz de kafamızı dinleyelim.

***



İki tatil sonra gidici galiba

"Ben siyasete girdiğim günden beri siyaseti bir günde bırakabilecekmiş gibi yapmanın ruhunu yaşıyorum." Ekrem İmamoğlu