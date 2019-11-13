İmamoğlu, İstanbul'un metrobüs duraklarına asılı Çince ilanları kaldırmış.Bravo. Kemalizm dediğin işte böyle bir şey olmalı." seçmeni gıdıklamak için Yasin-i Şerif okuyacaksın ama Konfüçyüs'e göz açtırmayacaksın. (Mao'cuları darıltıyorsun haberin yok, sen nasıl solun lideri olacaksın?)Kendimizi yabancı unsurlardan arındıralım...Geçen gün kaybettikleri Mümtaz Soysal, bir ara, "" teklif etmişti. Biz Çinli turistlere de İstanbul'u dar edelim. Şincan'a kadar sürelim. (Sincan değil, Şincan... Sincan'a sürersen Polatlı üzerinden geri gelirler.)Çin lokantalarını kapatalım.Milli bünyemize aykırıdır.Ne o öyle, wonton çorbası, miso çorbası, udon eriştesi, General Tso tavuk... (Bu adam asker midir çiftçi midir, emekli olduktan sonra mı ikramiyesiyle tavukçuluk işine girmiş, anlayabilmiş değilim.)Çatal bıçak kullanmayı öğrenememişler, çubukla yemek yiyorlar, o çubukları da alıp bir yerlerine sokalım.

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Arapça tabela zaten yasak.Farsça da yasak olsun.Kıyım sonucu belediye zabıtasında Arapça ile Farsça'yı ayırdedebilecek kimse kalmadıysa, CHP'li belediyeci gördüğü her "" tabelayı kaldırdığı gibi çöpe atıverir, olur biter.Japonca'yı da yasaklayalım.Rusça'yı da yasaklasak iyi olur, zaten Trump kızıyor.Adı Nataşa olan hiçbir kız Antalya'ya ayak basamasın (Olga ya da Tatyana gelebilir, çocuk bakıcısı olur.) Ne işi var bu insanların buralarda?Yecüc mecüc taifesi...Bize şöyle sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, Amerikalılar'ın Hazret-i İsa tasvirlerindeki gibi turistler lazım.Arab'ın çorabın getireceği dövize muhtaç mıyız?Üstelik "" bozuyorlar.Tıraş olmuyorlar, kravat takmıyorlar, şapka da giymiyorlar.Şekilsiz şekilsiz insanlar...Hele kadınları... Kara çarşaflı...Gözlerimiz bikinili Arap kadını arıyor...Gerçi otuzlu yıllarda henüz bikini mayo yoktu ama artık o kadarcık da çağa ayak uyduracağız.Latin alfabesi kullanmayan her ülkenin tabelasını kaldıralım.İngilizce, Fransızca, Almanca, bakın onlar kalabilir.Arnavutça da kalabilir.Latin değiller ama Latin alfabesi kullanıyorlar, bizim gibi.Buna karşılık Yunanca'ya asla göz açtırmayalım.Hem zaten Mikonos'ta pis pis şeyler oluyormuş...

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Bir bürokrat, hem de yüksek bürokrat, "" demişti...Kendisi dış ödemeler dengesine de çare bulmuş, "" diyordu...Emekli olduktan sonra baklavalı kazak da giyiyor mu acaba?