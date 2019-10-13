Uşak'ta bir adamın üzerinde 1 milyon dolarlık banknot ele geçirilmiş.Bende de var.1 milyon dolarlık banknotu 5 dolara almıştım.Sertifikası bile var.Bu bir "", fantezi ürünüdür, zaten üzerinde de açık seçik "" yazar (nonnegotiable)...Seksenli yıllarda Amerikan nümizmatları tarafından "" bastırılmıştır.Hemen her koleksiyoncuda da bulunur.Hiçkimse bununla alışveriş yapmaya ya da bunu "" kalkacak kadar deli değildir.Ama işte bir Sülün Osman kurbanı çıkar da, "" diye buna 5 milyon 800 yüz bin papel toka etmeye kalkarsa... O kadar eşekse...O zaman işlem yaparsınız, bulundurana değil, satmaya kalkana.Güvenlik kuvvetlerimiz heyecanlanmışlar "" diye, o hızla hem de üç kişi gözaltına alınmış, savcılık soruşturma açmış, iş anlaşılınca "" verilmiş...Bunda şaşılacak bir şey yok, FBI da o zamanlar bu şakayı yapanları "", sonra bırakmıştı.Bendenizde o korkunç Alman enflasyonu yıllarının (1922-1923) milyon markları, milyar markları, hatta trilyon markları da var (Biomark), neyse ki mark tedavülden kalktı da kovuşturmaya uğrama tehlikesinden kurtulduk!Koleksiyonumda çeşit çeşit Osmanlı liraları da var, faşist gazetenin faşist yazarlarına sorsan "" da derler.Belki de padişahı tahta geçireceğim de o zaman o zulaladığım paraları çıt çıt yiyeceğim, olamaz mı?Hoşlarına gider mi bilmem ama, bir şey söyleyeyim:Adolf Hitler paralara kendi resmini asla koydurmadı. (Stalin de koydurmadı.) Gamalı haçı da banknotun bir köşesine, ufacık bir kartal ambleminin altına bit kadar koydurmuştur. Gamalı haç bu paralardan yalnızca bir tekinde de "" olarak bulunur.Bende var.Satayım mı dersiniz hamşolara?Hep tazminat ödeyip duracaklarına hiç olmazsa paraları boşa gitmemiş olur.

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Dikkat ederseniz, ortalık sakin.Hiçkimse "" diye paniklemedi, makarna çuvallarına saldırmadı.Dövizde ve altında "" bir hareketlenme görüldü, o kadar.Halk hükümetine ve ordusuna güveniyor, teröristlerin çanına ot tıkayacağını adı gibi biliyor.Sözünü ettiğim faşistler "" diye şaşıyor ve üzülüyorlardı.Afrin harekatında mesela...Üzülmeyi sürdürsünler, Tayyip Erdoğan kazanacak.