Arkadaşlarına çaylarını veren İhsan, Melih Bey'e:

- Serin ama çok güzel bir sabah. Daha da güzel olan Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımın nihayet sona ermiş olması. Şu anda ilk aşamada olduğumuzu ve bundan sonra alınması gereken epey yol olduğunu biliyoruz. Ama yine de Gazzeli kardeşlerimizin artık rahat bir nefes alabilecek olması, ümitlerimizi artırıyor. Ne dersiniz?..

- Elhamdülillah. İsrail'in daha önce olduğu gibi ateşkes sürecini zaman zaman baltalayacağını bilsek de acımasız bombardımanların kesileceğini bilmek bile yeteri kadar güzel. Dediğin gibi bundan sonra da karşımıza çeşitli problemler çıkabilir. Ancak, gidişata bakılırsa bu sefer gelişmelerin iyiye gitme ihtimali yüksek… Selim:

- Melih ağabey, Netanyahu denilen vampirin bu neticeye razı olması nedense şaşırtıcı geliyor bana. Daha önce hep bildiğini okudu ve ateşkesleri sürekli ihlal etti. Ancak bu defa iş ciddi şekilde farklı gözüküyor. Tam olarak ne oldu ki bu duruma gelindi sizce?..





- Bilgiden çok sezgiye dayalı bir yorum yapabilirim. Anladığım kadarıyla İsrail'in normalde ABD koruması altındaki Katar'a yönelik saldırısı, bu ülke yanında birçok bölge ülkesinin de alarma geçmesine sebep oldu. Katar Doha'daki HAMAS yöneticilerini hedef alan İsrail saldırısında ABD'den büyük paralar ödenerek alınan Patriot hava savunma sisteminin çalışmaması, İsrail söz konusu olduğunda bu sistemlerin devreye girmediği ihtimalini akla getirdi ve sanırım sadece Katar değil diğer bölge ülkeleri de ABD'yi bu konuda sıkıştırdılar… Mehmet:

- Birçok yorumcu, Katar'a yönelik saldırıyı, Netanyahu'nun tam olarak istediği gibi davranmakta nazlanan Trump'ı köşeye sıkıştırmak istemesine bağlamıştı. Bu yorum doğru o zaman?..

- Bu ihtimali akla getiren birçok şey yaşandı biliyorsunuz. Trump'ın adaylık döneminde kıl payı kurtulduğu suikast, Florida bölgesinde çıkan büyük yangınlar, ABD'nin hemen bütün eyaletlerinde yapılan gösteriler ve yine has adamlarından Charlie Kirk'in öldürülmesi gibi olayların Siyonist lobi tarafından Trump'a verilen mesajlar olduğu kanaati son derece yaygın. Bütün bunlara bakılarak, Gazze ile ilgili gelişmelerin BM Genel Kurulu günlerinde Cumhurbaşkanımızla beraber bazı bölge ülkelerinin de katıldığı özel toplantıda şekillendirildiği düşünülebilir… İhsan:

- O görüşmede neler konuşulduğuna dair detaylı açıklama yapılmamıştı zaten…

- Evet, konuyla ilgili bazı hususlar da Cumhurbaşkanımız'ın Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı baş başa 2 saat 20 dakikalık görüşmede geliştirilmiş olabilir. Trump'un açıkladığı 20 maddelik barış planına HAMAS'ın verdiği diplomatik cevap sonrası Mısır'da başlayan görüşmelerle de bu aşamaya gelindi, malum… Remzi:





- HAMAS'ın Trump'ı bile çok memnun eden o meşhur cevabında Türkiye'nin ciddi katkıları olduğu söyleniyor. Buna ne dersiniz…

- Başta Suriye'dekiler olmak üzere Türkiye'nin hemen her gelişmede ciddi payı olduğu bir vakıa. Ancak bunları detaylı olarak açıklamak yerine, ülkemizin gelişmeleri yakinen takip ettiğini vurgulamak her şeyi ifade edebilmek için kafi. Bu konuda da böyle oldu zannediyorum... Mehmet:

- Şu an itibariyle gelişmeler son derece güzel olmasına rağmen İsrail'in bilinen tavrı sebebiyle temkini de elde bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Biraz kötümser olduğumu söyleyebilirsiniz, ama açıkçası her an bir kırılma olacağı endişesinden de kurtulamıyorum… İhsan:

- Mehmet Bey, haklı. Laf aramızda ben de birçok kişi gibi aynı korkuyu yaşıyorum. İçimizi rahatlatacak neler söyleyebilirsiniz, Melih Bey?..

- Kaygılanmakta haklısınız. Ben de aynı duyguları taşıyorum. Ancak, iş bu defa ciddi. Dünyanın hemen her ülkesinde yapılan İsrail aleyhtarı kalabalık gösteriler, İngiltere ve Fransa'nın da katılımıyla BM'de Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısının 157'yi bulması gibi gelişmeler, Netanyahu'nın inadına rağmen, onu ateşkese zorlamak için Trump'ın elini rahatlattı… Selim:

- Bu sonuçta İsrail'in uluslararası sularda engellediği Sumud ve Özgürlük filolarının da herhalde katkısı olmuştur. Hedeflerine ulaşamasalar da benzer filoların bundan sonra da Gazze'ye doğru yola çıkacaklarının açıklanması, herhalde İsrail ve ABD açısından pek de memnun edici değildir… Mustafa:

- Her ne ise. Gazze'den gelen sevinç görüntüleri ve Gazzelilerin iki yıldır ilk defa saldırı korkusu olmadan Cuma Namazı kılmaları, gelişmenin en güzel yönlerinden. Yardım TIR'larının artık bölgeye rahatlıkla girecek olmasının güzelliğini anlatabilmek zaten mümkün değil... Remzi:

Dereyi görmeden paçayı sıvamak…

- İşin tuhaf yönü Gazze ve Filistinliler konusunda ikircikli tavırlarıyla bilinen ana muhalefetin belki kendi içindeki çekişmeler sebebiyle konuya mümkün olduğunca Fransız kalmakta devam etmesi...

- Keşke sadece öyle olsa. Bulabildikleri her fırsatta, güya Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Gazze için yaptıklarını inkar ve karalama faaliyetlerini de sürdürüyorlar. HAMAS'a terör örgütü dediğini unuttuğumuzu zanneden genel başkanları başta olmak üzere, CHP'lilerin tavırları hakikaten şaşırtıcı. Ancak yapılarını bildiğimiz için onlardan başka bir şey beklemenin pek mantıklı olmayacağının da farkındayız… Selim:

- Özgür Özel bu aralar yine Avrupa yolcusu. Bildik tavırlarını sürdürerek yine ülkemizi Avrupalılara şikayet edeceği söyleniyor. Bunların akıllanma ihtimalleri yok mudur acaba?..

- Balık kavağa çıkınca tabii ki akıllanacaklardır. Batılılara şikayet edeceği kesin. Ancak, yolsuzluk sebebiyle içeri alınmış birileri için destek istemenin herhangi bir karşılığı olmadığını sınırım yakında anlayacaktır. Bence usulen dinlerler kendisini ve işlerine bakarlar. Şu anda CHP'nin içinde bulunduğu durum, hakikaten kötü Tutuklu belediye başkanlarının sayısı gittikçe artıyor. Şikayet ve ihbar edenler de kendi içlerinden olduğu için, durumu siyasetle açıklamak da anlamsız. En azından yöneltilen suçlamalarla ilgili savunmalar hazırlayabilirler mesela. Bu arada bazı başkanların partileriyle ilişkisini kesmek de bir yol olabilirdi… İhsan:

- Melih Bey, darılmayın ama çok iyimsersiniz. Baksanıza yolsuzlukları açık olan başkanları ihraç etmek yerine, kendilerine aykırı sözler edenleri ihraç edip duruyorlar. İstanbul başta olmak üzere iddianameler ortaya çıkınca ne yapacaklar merak ediyorum…

- Bunda haklısınız. İBB ile ilgili tutukluların birçoğunun itirafçı oldukları düşünülürse, işleri hakikaten zor. Bu arada hala İBB eski başkanını Cumhurbaşkanı adayları olarak lanse etme çabaları, acındırıcı…. Mustafa:

- Bazıları İmamoğlu'nun aday olmasının artık mümkün olmadığını bilen Özgür Özel'in, Mansur Yavaş'ı da devre dışı bırakarak, kendi adaylığı için uğraştığını düşünüyor. Ne dersiniz?..

- Bu mümkün ve emareler de bu yönde. Dereyi görmeden paçayı sıvasalar da esas mesele, 2028'de yapılacak bir seçim için aday olma kavgasını sürdürenlerin ümitlerinin bir karşılığı olup olmadığı. İmamoğlu, Yavaş ya da Özel, hangisi olursa olsun, aday olduklarında milletimiz tarafından tercih edilmelerini sağlayabilecek ne koydular ki ortalığa?.. Selim:

- Bence Melih Bey haklı. Bu kişilerin CHP'nin çelik çekirdeğinin oyları dışında bir ümitleri yok. DEM'le olan beraberlikleri Terörsüz Türkiye Süreci ile rafa kalktı. Son gelişmelere bakılırsa vaktiyle beraber hareket ettikleri diğer partileri de iyice kızdırdılar…

- Eskiler, böyle durumlar için meheldir derlerdi. CHP için de öyle diyebiliriz. Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmaya çabalayıp, iç ve dış konularda faydalı projeler geliştirmek yerine, saçma sapan işlerle ve iç çekişmelerle uğraşırlarsa, yaşayabilecekleri tek şey toplu bir hüsrandır… İhsan:

- Beter olsunlar. Neyse bugünlük de bu kadar diyelim. Cenab-ı Hakk'ın Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize yardımcı olması ve bizlere Nehirden Denize Filistin'in gerçekleştiğini göstermesi duasıyla sohbetimizi noktalayalım…

- Amin…