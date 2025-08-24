Selim, selam vererek yanlarına gelen Melih Bey'e:

- Aleyküm selam ağabey, iyi ki geldin. Trump'ın geçen hafta Putin'le Alaska'daki zirvesi sonrası Avrupalı liderleri Washington'da toplamasını konuşuyorduk. Sen neler düşünüyorsun?..

- Alaska'da ya havanda su dövüldü ya da Yalta benzeri yeni adımlar planlandı. Washinton'daki toplantı ise hakikaten facia. Ben ise Ukrayna'ya üzülüyorum. Rusya'nın 2022 sonrası işgallerini konuşuyor ve genel olarak Batı'nın bu konuda ne yapacağını sorguluyoruz. Oysa, Ukrayna'nın bağımsızlığa kavuştuğu 1991 sonrası yaşananları unutmamak ve gelişmeleri daha geriden başlayıp değerlendirmek gerek. SSCB'nin yıkılışı ile bağımsızlığına kavuştuğunda nükleer bir güç olan Ukrayna'nın ABD, İngiltere, Fransa ve başka bazı ülkelerin verdiği çeşitli garantiler üzerine nükleer silahlarını Rusya'ya teslim ettikten sonra yaşadıkları üzerine uzun uzun düşünmek gerek… Mehmet:

- Yanlış hatırlamıyorsam, Ukrayna o zaman dünyanın sayılı nükleer güçlerinden birisi idi?..

- Çin'den sonra en çok nükleer silaha sahip olan ikinci ülke idi. ABD, Fransa, İngiltere ve hatta Rusya'nın verdiği toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık ve benzeri garantilere kanarak, nükleer silahlarını 1994'de yapılan bir anlaşma gereği Rusya'ya teslim ettikten sonra çöküş başladı… Selim:

- Bu ayrıntıları çoğu kimse bilmiyor ya da unuttu. O zaman Rusya'nın 2014'de Kırım'ı işgal etmesine ses çıkarmayanların, yakında işgal ettiği bölgeler konusunda sessiz kalmaları da şaşırtıcı değil…

- Rusya'nın daha önce işgal ettiği Kırım'a ek olarak, 2022'de işgal ettiği bölgeleri de terk etmeyeceğinin anlaşılması yanında, güya savaş sırasında yaptığı yardımlar karşılığında ABD'nin Ukrayna'nın kalan kısmındaki zenginliklere el koyacak olması, yandı Ukrayna denecek bir şey… İhsan:

- Başkalarına güvenerek devlet olunamayacağı, Ukrayna'nın yaşadıkları ile bir kez daha netleşmiş oldu böylelikle. Bundan sonrası için tahmininiz nedir?.. Melih Bey:

- Ateşkes ya da barış beklentisi yüksek. Herkes ABD öncülüğünde verilecek bir garantinin Ukrayna'nın geleceği için iyi olacağını düşünüyor. Ancak, daha önceki garantilerin bir işe yaramadığı düşünülürse şimdikinin neye yarayacağı, soru işareti. Ukrayna'ya destek sağlayan Avrupa ülkelerinin başlıca problemi Rusya korkusuydu. ABD'nin yönlendirmeleri ile güya Rusya'yı zayıflatmak için yaptıklarının aslında kendilerine daha çok zarar verip vermediği de tartışmalı. Ateşkes ya da barış sağlansa bile garantilerin anlamsızlığı ve Rusya'nın ne yapacağının belirsizliği de problem… Mustafa:

- Her durumu kendi lehine çevirebilen ve Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerine konduğu gibi, Ukrayna'nın geleceğini garanti kapmasında yerleştirilecek 100 milyar dolarlık silahı da Avrupa'ya fatura edecek ABD'nin tutumu belirleyici olacak, anladığım kadarıyla… Selim:

Taşıma su ile değirmen dönmez…

- Önümüzdeki dönemde barış sağlanırsa Türkiye'nin de görev alma ihtimali var mı?..

- Bu da konuşuluyor. Tarafsız ve objektif tutumuyla her iki tarafla da görüşen ve savaşı bitirebilmek için attığı ciddi adımlar, başta İngiltere olmak üzere birilerince engellenen Türkiye önümüzdeki dönemde de kendi belirleyeceği sınırlar dahilinde üzerine düşeni yapacaktır tabii… Remzi:

- Türkiye'nin özellikle de son senelerde savunma sanayii konusundaki adımlarının ne kadar değerli olduğunu söylemek de bu durumda kıssadan hisse olur herhalde?..

- Katılıyorum. Güya yanında imiş gibi gözükenlerin bile kuyusunu kazdıkları Ukrayna, birçok ülke ve bizim için de derslerle dolu. Taşıma su ile değirmen dönmez demiş atalarımız. Savunmanızı başka ülkelerden beklerseniz, Ukrayna gibi zaman içerisinde ciddi kayıplarla karşılaşmanız kaçınılmaz… İhsan:

- Her gelişme, Türkiye'nin çeşitli sahalarda attığı adımların önemini kavramaya yardımcı oluyor hakikaten. Bunu içimizdeki hainlerin anlaması tabii ki beklenemez ama onların dolduruşuna gelebilenleri elden geldiğince uyarmak gerek…

- Her şey bir yana, Türkiye son senelerde attığı adımlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu berhava ettiği gibi, bölgeyi istedikleri gibi dizayn edeceklerini zannedenlere de hadi oradan dedi. Terörsüz Türkiye konusunda atılan adımları Suriye ve Irak'taki gelişmelerle beraber düşündüğümüzde bundan sonrasının terörsüz bölge sürecine evrileceğini söyleyebiliriz. Hainler için yapabilecek çok fazla bir şey yok, ama dediğin gibi onların kandırmaya çalıştıklarına işin doğrusunu anlatabilmek, önemli… Selim:

- Biraz da CHP'nin durumundan bahsetsen Melih Ağabey. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber AK Parti'ye geçen başkanlar konusu Özgür Özel'in moralini iyice bozdu galiba?..

- Aydın'da yaşananlar, Özgür Özel açısından tam bir turnusol kağıdı. AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu, tarih ve sayı vererek Kuşadası'ndaki rant girişimini aktarıyor. Özel'in yapması gereken böyle bir rant girişimi olmadığını ispat etmek iken, o laf salatası yapmaya çalışıyor. Çerçioğlu'nun, 'tek tek açıklarım' dediği hususlar da Özel'i kara kara düşündürüyordur herhalde. Bunların da bir şekilde ortaya çıkması kaçınılmaz çünkü… Mustafa:

- İBB ile ilgili yolsuzluk meselesi de iyice dallanıp budaklandı. İddianame hazırlayacak savcıların işi iyice zorlaştı anlaşılan. Ne dersiniz?..

- Belki de daha kolaylaştı. Tutuklanan isimlerden birçoğu itirafçı oldu, malum… Mehmet:

- İtirafçıların anlattıkları, bütün olup bitenleri yansıtmıyordur herhalde?..

Trilyonluk bütçe nereye harcandı?..

- Her bir itirafçı, kendisini düşünerek söyleyebileceği kadarını söyler. Ancak, onlar anlatmasa bile savcıların elinde konunun bütünü ile alakalı detaylı bilgiler olacağı için, itirafçıların da sürprizlerle karşılaşmaları mukadder. Unutmayalım ki, İmamoğlu döneminde 6 yıllık bütçesi 1 trilyonun üzerinde olan İBB'nin yaptığı herhangi bir hizmet yok. Kendileri bile kent lokantaları ve kreşlerden başka bir şey sayamıyorlar. Kentsel dönüşüm yok, yeni su kaynakları yok, 1 kilometrecik olsun yeni metro yok, trafik içinden çıkılmaz hale gelmiş. Aklı başında herkes, bu bütçenin nereye gittiğini sorgulamalı… İhsan:

- CHP'lilerin önemli bir bölümünün İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının yolsuzluk yapmadıklarına inanmayı sürdürdükleri söyleniyor. Ne dersiniz?..

- Onların neye inandığının önemi yok. Azıcık kafalarını çalıştırıp, trilyonların nereye gittiğini ve inandıkları isimlerin neden herhangi bir hizmet üretmediğine kafa yormuyorlarsa, bu onların ayıbı. İddianameyi tabii ki bekleyeceğiz. Ama şu ana kadar öğrenebildiklerimize bakılırsa, birilerin toz kondurmadığı isimler deveyi hamuduyla götürmekle kalmayıp, CHP'yi de adeta esir almışlar… Mustafa:

- İşin en vahim tarafı da bu galiba. Ortaya saçılan bütün bu rezillikler karşısında, kendilerine inanacağını düşündükleri kitleye ve herkese yalanlar söylemek zorunda kalan bir CHP yönetimi, hakikaten ibretlik…

- Bitirdiğini söylediği okula hukuk dışı yollarla girdiği ortaya çıktığı için üniversite diploması iptal edilen İmamoğlu'nu hala cumhurbaşkanı adayı olarak sunmaları, CHP'nin esaret altında olduğunun en açık delili. Her şey bir yana, o okula hukuk dışı yollarla girdiği anlaşılan birinin peşine düşmeleri bile yeteri kadar utandırıcı… Remzi:

- Kurultay davasının sonucunu bekleyen CHP'de olağan kurultay hazırlıkları da var. Delegele tespitinde ciddi haksızlıklar yapıldığı iddiaları havada uçuşuyor. Ne dersiniz?..

- Beter olsunlar inşallah. Demokrasi denilince mangalda kül bırakmayanların, belediye kadroları üzerinden delege devşirme çabası, ne mal olduklarını gösteriyor. İptali için dava açılan kurultayın sakat tarafı da delegelerin iradesinin nakit para, daire ve benzeri yollarla satın alınması idi. Mahkemenin vereceği karar sonrası, hazırlık yaptıkları olağan kurultayın işe yarayıp yaramayacağı da ayrı bir mesele. Delege tespitinde yapacakları usulsüzlükler sebebiyle, yapılacak yeni kurultayın iptali bile gündeme gelebilir… İhsan:

- Günün özeti, yolsuzluklar, rüşvet, irtikap ve maalesef terörle bağlantılı suçlar sebebiyle boyunları eğri olan CHP'lilerin kuyruğu dik tutmaya çalıştıkları. Ukrayna konusundaki gelişmeler ise hep söylediğimiz 'hazır ol cenge, ister isen sulh u salah' sözünün doğruluğunun en açık ispatı. Melih Bey'e teşekkür ediyor ve Cenab-ı Hakk'tan ülkemiz ve bölgemiz için hayırlar niyaz ediyoruz…

- Amin…