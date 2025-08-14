Yapay zeka konusundaki gelişmeler, her şeyde olduğu gibi yapay zekada da sınırlar ve bu arada güdücüler olduğuna işaret.

Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sorularının ChatGPT, Gemini ve DeepSeek uygulamalarına gönderilip cevaplandırmaları istendiğinde, önde gelen 3 yapay zekâ uygulamasının YKS performanslarının hiç de iç açıcı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Hürriyet'in 25 Haziran'daki haberine göre, denemeyi yapan Alp Ünlü isimli öğrenci, TYT'de toplam 25.75, AYT'de 15 net yapabilen ChatGPT,'nin YKS sıralamasında ilk 650 bine ancak girebildiğini; TYT'de 65.5, AYT'de 48.75 net yapan DeepSeek'in 21 bininci, ve TYT'de 68.25, AYT'de 48.75 net yapan Gemini'nin de 27 bininci olduğunu belirtmişti.

Yapay zeka uygulamalarının her şeyi bilebilecekleri düşüncesinin yanlış olduğunu gösteren bu örnek, konunun bir yönü. X'in yapay zeka sohbet robotu Grok'la ilgili bir gelişme ise yapay zeka platformlarının tabi olduğu başka sınırlar olduğunu gösterdi.

Bir soruya 'İsrail'in Gazze'de 'soykırım' işlediği' cevabı verdiği için geçici olarak askıya alınan Grok'un, tekrar aktif edildiğinde ilk işinin Gazze ile ilgili cevabını 'soykırım kanıtlanmamış, savaş suçları tartışılıyor' şeklinde değiştirmesi, yapay zekanın da pek kendi halinde bırakılmadığının ispatı.

Elon Musk'un, Grok'un askıya alınmasının 'aptalca bir hata' olduğunu savunması, zevahiri kurtarma çabası. Esas mesele, medya ve sosyal medya platformlarında gücünü hissettiren Siyonistlerin yapay zeka uygulamalarına da müdahale edebildiği anlaşılınca yaşanabilecekler. Eskisi kadar değilse de objektiflik hala önemli, çünkü.

İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği cevabı üzerine askıya alınan Grok'un, açılınca 'soykırım yoktur' diyemeyip, 'soykırım kanıtlanmamış, savaş suçları tartışılıyor' demek zorunda kalması, Siyonist etkinin de sınırları olduğuna delil.

İsrail Parlamentosu (Knesset) eski başkanı ve Dünya Yahudi Ajansı eski lideri Avraham Burg'un, bir milyon Yahudi'ye 'İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na ortak savaş suçları başvurusu yapma' çağrısında bulunması, bu babdan bir gelişme.

Çağrısında 'Hamas'ın insanlığa karşı suçlar işlediği' vurgusu yapma ihtiyacı hisseden Burg'un, 'ancak bunların hiçbirinin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini haklı çıkarmayacağını' söylemesi, yine de önemli.

Züğürt tesellisi de denebilir. Ancak, fütursuz bir şekilde melanetlerini sürdüren İsrail'in, her şeyin olduğu gibi Siyonist lobinin sağladığı imkanların da bir sınırı olduğunu anlayacağı günler pek uzak değil.

Paçaları kirli Batılı liderlerin kayıtsız şartsız desteği yanında bulundukları konumları onlara borçlu olduklarını düşünen İslam ülkeleri yöneticilerinin sessizlikleri ve benzeri acı gerçeklere rağmen, İsrail için deniz bitiyor galiba…