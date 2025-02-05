İletişim Başkanlığı'nın Asrın Afeti de denilen 6 Şubat depremlerinin 2. Yılında yerli ve yabancı basın mensupları için düzenlediği programa katılanlar, deprem sonrası gelen yabancıların çoğunun söylediği, 'böylesine büyük bir felaketi biz yaşasaydık, üstesinden gelemezdik' sözünün anlamını bir kez daha derinden hissettiler.

Neredeyse Almanya'nın yüzölçümü kadar geniş bir alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemizin ağır yıkıma uğradığı, 53 bin 537 insanımız canını kaybederken 107 bin 213 vatandaşımız yaralandığı Asrın Felaketi'nde yıkılan ya da ağır asar alan konut sayısı toplam 518 bin idi.

İlki sabaha karşı 04.17'de ve ikincisi 13.24'de meydana gelen depremlerin yıkıcı etkisi yanında dondurucu soğuklar ve kar fırtınası sebebiyle ulaşımın adeta felç olmasının getirdiği büyük zorluklara rağmen, ilk dakikalardan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile başlamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarını ilk günlerde çadır kentlerin ve ardından konteyner kentlerin kuruluşu izlerken, daha artçı depremlerin sürdüğü günlerde sağlam yerlerde kalıcı konutların inşaatları da başlatılmıştı.

Devlet millet kaynaşmasının getirdiği kararlılıkla devam eden 'inşa ve ihya süreci' ikinci yılını doldururken, her birimizin övünebileceği muhteşem bir başarı hikayesi ile karşı karşıyayız.

Depremin yıkıcılığına dair rakamlar ne kadar can yakıcı ise, iki senedir kararlılıkla sürdürülen çalışmalarla ilgili rakamlar, o kadar mutluluk verici. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibi ile sürdürülen çalışmalar sonunda gelinen aşamanın en önemli verisi, 24 Ocak itibarıyla teslim edilen konut/iş yeri sayısının 201 bin 580'i bulması. Daha da güzel olanı ise 2025 yılı sonuna kadar toplamda 452 bin 983 bağımsız birimin tesliminin tamamlanacak olması.

Dünya üzerinde gelişmiş ülkeler de dahil başka hiçbir ülkenin gerçekleştiremeyeceği söylenen bu iş, ilgili kuruluşların gece gündüz demeden ve dur durak bilmeden canla başla çalışmaları sayesinde yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü faaliyetlerde; 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900'ü il ve ilçelerdeki şantiyeler ve 1.581 de köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3.481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarını 7 gün 24 saat esası ile sürdürüyor.

Bölgedeki 11 ilde bugüne kadar 169.171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız birimin teslim edilmesi ve 2025 yılı sonunda ise 358 bin 859'i konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün hak sahiplerine tesliminin tamamlanacak olması, işte bu hummalı çalışmalar sayesinde mümkün olabiliyor.

Her şey 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' sözünde olduğu gibi… Bir yanda söz verip fazlasıyla yapanlar, öbür yanda ise sadece laf üretenler…