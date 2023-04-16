Melih Bey'le Kıraathaneye gelen Selim, köyden birkaç ismin daha orada olduğunu görünce sevindi. Ama yine de İhsan'a takıldı:

- Ne o İhsan ağabey, mevsim açılıyor diye teravih sonrası toplantılarla müşterilerin ayağını mı alıştırıyorsun yoksa?..

- Öyle de denebilir... Oğuz, Hadi, İsmet ve Zeki ile teravihte beraberdik, daha önceden tanıdıkları için Melih Bey'in geleceğini duyunca onlar da geldiler… Selamlaşma sonrası çayları dağıtan İhsan, konuyu açtı:

- Melih Bey, Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesini değerlendirmeden önce şu CHP içindeki liste tartışmaları ile ilgili görüşlerini dinlesek?..







- CHP içindeki tartışmalar, daha önce afra tafralarından yanlarına varılmayan ufak partilerden bazı isimlerin CHP listesine yerleştirilmeleri ile ilgili. Öncelikli problem, CHP'li isimlerce doldurulması gereken yerlerin başkalarına ikramı. Masanın ufak partileri olan Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet yanında İyi Parti'den de CHP listelerinde gösterilen isimlerin toplamı 70'in üzerinde ve bunların 30 tanesi de kazanacak sıralarda… Remzi, şaşırmıştı:

- Diğerlerini anladık ama İyi Partililer neden CHP listesinden girdiler ki?..

- Sanırım İyi Parti'nin baraj altında kalma ihtimali dolayısıyla böyle yaptılar. Akşener'in masayı önce terk edip sonra geri gelmesi ve Yavuz Ağıralioğlu'nun şiddetli açıklamalar sonrası istifası, İyi Parti'nin oy oranlarını düşürdü bildiğim kadarıyla… Mehmet, araya girerek:

- Layıktır onlara. İyi Parti bir türlü içime sinmiyor benim. Önce MHP'yi ele geçirmeye çalışmışlar, beceremeyince bölmüşlerdi malum. Parti olarak hala neyi amaçladıkları ve siyasi yelpazede nereye oturdukları bile belli değil… Mustafa da aynı kanaatte idi:

- Al benden de o kadar!.. Milliyetçi muhafazakar oldukları söylense de bir bakıyorsunuz CHP'den daha beter laflar edebiliyorlar. Genel başkanları bir ara dinimize hakaretlerle dolu bir kitabı herkese okutacaklarını söylemişti hatırlarsınız. Cumhurbaşkanımızla Sultan II. Abdülhamit Han arasında benzerlik kurup Osmanlı Devleti'ni yıkan İttihatçıları övdüğü konuşmasını hatırladıkça da hafakanlar basıyor… Esas konunun araya kaynayacağını hisseden İhsan, müdahale etti:

- Bence biz konumuza dönelim Melih Bey. Liste sebebiyle CHP içindeki tartışmalardan bahsediyorduk malum…







TBMM'de FETÖ grubu!..

- Evet, ufak partilerden seçilecek yerlerden CHP listelerine yerleştirilen isimlerle ilgili tartışmalar ilk olarak Sadullah Ergin üzerinden başladı. Adalet Bakanı olduğu dönemde demediklerini bırakmadıkları bir isme oy vermek zorunda kalmalarından hoşlanmadılar. Ancak başka isimlerin de gündeme gelmesi ile yeni tartışmaların yaşanacağı kesin. Çünkü CHP listelerine yerleştirilen Deva, Gelecek, Demokrat, Saadet ve İP'li isimlerden en azından bazılarının FETÖ bağlantıları olduğu bir gerçek... Selim, sordu:

- İyi Parti listelerinde de çok miktarda FETÖ bağlantılı isim olduğu söyleniyor, doğru mu?..

- Sanırım doğru. İyi Parti'de, daha önce milletvekili olan birçok kişi liste dışı bırakılıp yeni adaylar belirlendi. Bunlardan bazılarının FETÖ ile bağlantıları biliniyor. Bazı yorumcular, bunların listelere masayı oluşturan mihrakların isteği üzerine yerleştirildiğine inanıyorlar. İdris Naim Şahin, bunlardan birisi mesela. Ufak partilerden CHP listelerine yerleştirilen isimler de düşünüldüğünde, FETÖ bağlantılı isimlerin bir grup oluşturacak kadar hatta daha fazla sandalyeye ulaşabileceğini söyleyenler var… Mustafa, merakla sordu:

- Bunların listelere yerleştirilmelerinin, partilerin isteğinden çok dışardan bir iradenin devreye girmesiyle olduğunu söylemek istiyorsunuz galiba?..

- Doğrudur. CHP liderinin, getirecekleri oy toplamda yüzde 2'yi bile bulmayacak partilere, 30'u kesin seçilecek yerlerden olmak üzere 60'tan fazla milletvekili yeri ayırması, normal değil. Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinde o partilerin sağladığı katkının karşılığı gibi konular akla gelebilir tabii. Ancak, ben yine de CHP'lilerin bütün itirazlarına rağmen Kılıçdaroğlu'nun FETÖ bağlantılı isimleri listelere yerleştirmeye mecbur kaldığını düşünüyorum… Konunun uzayacağını düşünen Mehmet, araya girerek:

- CHP ve beraberindekiler kendi dertlerine yansın. Milletimiz, sadece HDP'ye vermek zorunda kaldıkları tavizleri bilse CHP'ye tek bir oy bile vermez bence. Biz Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesine odaklanalım… Mesajı alan Melih Bey:







Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!..

- Haklısınız, son araştırmalar da kazanma şansları olmadığını gösterdiğine göre, Yedili Masa'nın dertleri ile kafamızı meşgul etmeye gerek yok… Cumhurbaşkanımızın açıkladığı seçim beyannamesi ile ilgili ilk söyleyeceğim şey, tek kelimeyle muhteşem olduğu. Özet şeklindeki 131, uzun olanı 486 sahifeden oluşan seçim beyannamesinin temel esası da, yaptıkları yapmakta olduklarının ve yapacaklarının teminatı olan bir lider ve kadrosunun Türkiye'ye bundan sonra yapacaklarının müjdeleri ile dolu olması. Ana başlık da Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar… Melih Bey tabletini açarak konuşmasını sürdürdü:

- Türkiye Yüzyılı İçin Milletimize Ahdimizdir başlıklı bir girişin ardından, beyanname ilk olarak 'afetlere karşı risk ve kriz yönetimi' bölümü ile başlıyor. Kriz yönetimi afetlerle karşılaştıktan sonrasını ama risk yönetimi önceden yapılacak hazırlıkları içerir, biliyorsunuz. Alt başlıkları ile oldukça detaylı bir bölüm ve okuyunca deprem, sal, yangın, heyelan gibi afetler konusunda hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını anlıyorsunuz… Melih bey, soluklanarak devam etti:

- Sağlam Toplumsal Yapı başlıklı ikinci bölümde değerler, eğitim, sağlık, aile, kadın, çocuk, şehit yakınları ve gaziler, engelliler, yaşlılar, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik, gençlik ve spor, kültür ve sanat gibi alt bölümler var. Anlatması uzun ama kısaca söylemek gerekirse, beyannamede 'birlikte yaptık' başlığı altında şimdiye kadar yapılanlar aktarılıp, ardından da 'birlikte yapacağız' başlığı altında bundan böyle yapılacaklara yer verilmiş… Misafirlerden Hadi, merakla sordu:







- Beyannamede ekonomik konular da var mı?..

- Tabii ki. İstikrarlı ve güçlü ekonomi ismini taşıyan üçüncü bölümde büyüme, istihdam, ödemeler dengesi, enflasyonla mücadele, bankacılık ve finansal hizmetler ile kamu maliyesi ve mali disiplin alt başlıkları mevcut. Bu bölümde de yapılanlar yanında yapılacaklara da yer verilmiş. Ticaret, girişimcilik, enerji ve madencilik, milli savunma sanayi, dijitalleşme, yüksek teknoloji, ulaştırma ve haberleşme, gıda politikaları, tarım, ormancılık, su, turizm, çevre, şehircilik ve bölgesel kalkınma gibi konularda yapılanların ve yapılacakların vurgulanması ile devam ediyor beyanname. Sonrasında da oldukça önemli bölümler var… Remzi, sordu:

- Beyannamenin sizin en çok dikkatinizi çeken yönü nedir Melih Bey?..

- AK Parti'nin yapacaklarını vaat etmesi ve vaat ettiklerini de yapması, bence en önemli husus. Seçim beyannamesine bakılınca yaptığı işe önem veren bir parti ile karşı karşıya olunduğu net olarak anlaşılıyor. O kadar detaylara dikkat edilmiş. Muhalefet partilerinin beyanname diye hazırladıkları şeylere bakılınca, AK Parti'nin yaptığı işe inandığını ve gerçekten önem verdiğini anlıyor insan. İşine ciddiyetle sarılmak, başarını temel şartlarından birisi demek ki... Melih Bey, çayını yudumladıktan sonra devam etti:

- Dün olduğu gibi bugün de AK Parti'nin popülist tavırlara asla prim vermemesi, önemli. Başta CHP olmak üzere diğer partiler herhangi bir karşılığı olmayan bir sürü vaatlerde bulunuyorken, AK Parti'nin konulara ciddiyetle yaklaşıp yapılanlara ilaveten neler yapabileceğine kafa yorması ve bunlara çözümler getirmesi, muhteşem. Üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayarda ÖTV indirimi böyle bir şey mesela. Yine evlenecek gençlere uzun vadeli faizsiz borç verme ve çocuk sayısına göre kadınlara erken emeklilik ve isteğe bağlı kadın sigortalılara devlet katkısı gibi hususlar da. Kısaca, AK Parti memleketi iyi tanıyor ve ihtiyaçlara göre çözüm üretiyor… Melih Bey'i dikkatle dinleyen İhsan, noktayı koydu:

- O zaman, 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı başlıyor inşallah!..