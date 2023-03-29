Şu, 'mümkün olduğu kadar büyük bir yalan söyleyin ve sık sık tekrarlayın, sonra insanların o yalana nasıl inandıklarını seyredin' şeklindeki sözün sahibi Gobbels, bu kadarını öngörmüş müydü bilemeyiz. Ama birileri, züğürt tüccarlar gibi eski defterleri karıştırmaktan bir türlü vazgeçemiyor.

Ramazan'ı, temcit pilavı niyetine ısıtıp sofrayla sürdükleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması olmadığı yalanı ile karşılayanlar, yalanları net olarak cevaplanınca bu defa da üçüncü kez adaylık iddialarına sarıldılar.

Belki zeka eksiği olanlara anlatmak gibi olacak, ama 1982 senesinde askerliğini yedek subay olarak yapan birisinin üniversite mezunu olmadığı iddiasına kargalar bile güler. 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre bir kez seçilen R. Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta ikinci kez aday olabileceği de, kabul edilmemesi için uğraştıkları anayasanın gereği…

Üretilen yalanların hedefi, artık 7'li olduğu iyice netleşen masadakilerin işlerini kolaylaştırmak, belli ki. Masadakiler, Parlamenter Sistem yerine yardımcılarla Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu Modelini tutturabilmeye çabalamakla meşguller çünkü.

Yaşanan depremler sebebiyle seçim çalışmalarının ağırlıklı olarak deprem ve kentsel dönüşümle bağlantılı olması, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler için şanssızlık. Yıkılan 600 bin konutun yapılması söz konusu ve milletimiz bunları kimin yapacağını çok iyi biliyor.

300 bini İstanbul'da olmak üzere 3 milyon 300 bin konutu dönüştüren ve halen 90 bini İstanbul'da, 10 bini Ankara'da 250 bin konutun dönüşümünü sürdüren bir kadroyla yarışa çıkanlar, acınacak durumda. CHP'nin engellemelerine rağmen Türkiye'de milyonlarca konutu dönüştüren bir lider ve kadrosu ile yarışacak olanların, kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olmak dışında bir hikayeleri yok.

Başarıları kendilerinden menkul iki belediye başkanı ile yola çıkan Kılıçdaroğlu, insanları vaatlerinin yüzde birini yerine getirememiş bu kişilerle kandırmaya çalışacak.

Her şey bir yana, birisi İstanbul'da 5 yılda yapacağını söylediği 100 bin konutun 4 yılda sadece 1.400'ünü yapabilmiş, diğeri ise vaat ettiği 58 km. metronun projesi bile olmadığını itiraf etmiş iki yardımcı adayı ile insanımızı kandırabileceklerini düşünmeleri, akla ziyan.

Bulundukları makamlara algılarla gelenler, bundan sonra da aynı şekilde yol alabilme niyetinde. Ancak, 'her şey çok güzel olacak' diye kandırdıklarının her şeyin çok kötüsü ile karşılaştıkları da ortada.

Algıların yine işe yarayacağını düşünenlerin işleri çok zor, yani. Arşivler, şimdi kentsel dönüşüm taraftarı kesilenlerin yerine getirmedikleri sözlerle dolu. Dahası, meydanı her boş bulduklarında kentsel dönüşüm aleyhinde attıkları nutuklar da kayıtlarda…

Eski defterleri karıştıranlar, orada daha çok kendi melanetleri olduğunu unutmuşa benziyorlar belli ki…