CHP, İP, HDP ve diğerlerinin alabilecekleri oyların çeşitli sebeplerle azalmaya yüz tuttuğu bir vakıa. 2023'e kadar bu azalmanın durma ihtimali de yok.

İttifakın açık ve gizli partileri arasındaki bağlar pamuk ipliğine bağlı. Beraberliklerini sarsan gelişmeleri gizlemek açısından erken seçim çağrısı fena fikir değil. Ancak, Millet İttifakı'ndaki erime erken seçim için gerekçe olmayacağına göre, boşuna gayret.

Zillet İttifakı da denilen yapı üyesi partilerin en büyük problemi, oylarını yükseltme imkanlarının olmayışı. Ellerindeki ile yetinmek mecburiyetindeler ve o da eksilmeye başlayınca işler karıştı.

Daha fazla oy alabilmelerinin yolu gerçekten muhalefet yapmalarından geçiyor. İşin alfabesi de, mevcut iktidarın yaptıklarının aynısını hatta daha iyisini yapabileceklerine insanımızı inandırabilmek…

Dış ve iç destekler sayesinde algı oluşturmakta çok başarılı oldukları, doğru. Ancak, algı ile alınabilecek mesafenin de bir sınırı var ve onlar bu sınırı aştılar. Bundan sonrası için olgulara ihtiyaçları var. Bu açıdan durumları vahim.

Başka yerlerde yaşayanları, CHP'li belediyelerin çok iyi hizmetler yaptığı şeklindeki algılara inandırabilirsiniz. Ama bu hizmetlerin doğrudan muhataplarını, algılarla ikna edemezsiniz.

'Arsenikli su içer yine de AK Parti'ye oy vermeyiz' şeklindeki mantık, ülkenin her yerinde geçerli değil şükür. Hizmet alamayana 'aslında alıyorsunuz ama farkında değilsiniz diyene de gülerler…

Her şeyin çok iyi olacağını söyleyen İBB Başkanı İstanbul'da mevcutlarını sürdürmekte bile başarısız. Susuzluk riski baş gösterdiğinde AK Parti'nin Melen Projesi'ne kafayı takmıştı İBB Başkanı. Marmara'daki müsilaj (salya) istilası da, 'Temel Atmama Töreni' ile iptal ettiği Alibeyköy Biyolojik Arıtma Tesisinin önemini gösterdi.

Ankara Belediye Başkanı'nı başarılı bulanların Ankara'ya yolu düşmeyenler olması, dikkat çekici. Adaylık vaadi olan 58 kilometrelik metronun henüz bir metresinin bile yapılmamasını projelerin hazır olmamasına bağlaması da, çapını gösteriyor.

Anlaşılan CHP'nin ve Millet İttifakı'nın parlak isimleri İmamoğlu ve Yavaş, yapacaklarına değil AK Parti'nin yaptıklarına güvenerek aday olmuşlar.

Yalancının mumu yatsıya kadar yandığı gibi, 'ajans' marifetiyle oluşturulan algıların ömrü de, gerçekler ortaya çıkana kadar.

Meşhur bir içecek reklamının 'imaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey' sözlerinden ilhamla belirtelim: 'Algı hiçbir şeydir, hizmet her şey!..'