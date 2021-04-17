Batı'nın şımarık çocuğu olarak bilinen Yunanistan'ın kendisi de şımarık olduğu anlaşılan Dışişleri Bakanı, görüşmelerde çıkıntılık yapma merakına kapılınca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan -tabir caizse-, iyi bir sopa yedi.

"Yiğit Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a attığı toplarla iftarımızı açtık" şeklindeki sözleri ile durumu en iyi değerlendiren de Ağrı Belediye Başkanımız Savcı Sayan oldu herhalde.

Yunanistan'ın hakikaten densiz Dışışleri Bakanı Nikos Dendias'ın yapmaya çalıştığı edepsizlik sebebiyle yüreğinin yağı eriyenler olmuştur muhtemelen.

İçimizde olsalar da bir türlü bizden olamayan ve olmamaya da kararlı gözüken birileri, haklı olup olmamasına bakmaksızın ülkemiz aleyhine söylenen sözler sebebiyle mutlu oluyorlar çünkü.

Özellikle de diplomasi söz konusu olduğunda kırıp dökmeden ilişki yürütebilmek, temel esastır. Bu açıdan bakarsanız, söylediklerinin hiç ama hiçbir karşılığı yok Dendias'ın. Bütün mesele aç tavuğun kendisini darı ambarında görmesinden ibaret.

Kendi başına anlamsız bir ülke olan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı, Avrupalı ağabeyleri üzerinden hava atmaya çalışmış sadece. Doğu Akdeniz, Türkiye'nin Libya ile mutabakatı ve benzeri bir çok konuya belli ki kafası pek basmıyor Dendias'ın… Yunanistan'ın egemenlik hakları filan derken de çarşafa dolaşmış zaten.

Uzunca bir süredir bu işlerle uğraşan birisi olarak bütün bunları bilmesi gerekirken, muhtemelen Avrupa desteği ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırma hesapları yapıyor belli ki.

Kurtlar sofrasında olduğunun farkında olarak temaslarını sürdüren Türkiye, bilinenin ve bilinmeyeni ile ilgili olarak bütün uluslararası kurallara riayete önem veriyor. Tabii bu arada haklarının zerresini bile kaybetmeme prensibini de başarılı bir şekilde koruyor.

Neredeyse tamamen iflas etmiş bir ülke konumundaki Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi olarak afra tafra yapsa da, AB ülkelerince dilenci muamelesine maruz bırakıldığı aşikar.

İçimizdeki Yunan-perestler farkında değil belki, ama haddini bilmeyen Yunan Dışişleri Bakanı'na haddinin bildirilmesi son dönemlerin en şık hareketlerinden birisi oldu.

Uluslararası ilişkilerin güzel taraflarından birisi de, ülkemizi temsil edenlerin gerektiğinde tam da gerektiği şekilde davranabilmeleri… İşte bu da Yeni Türkiye'nin gerçeklerinden…