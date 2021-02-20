20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekrem Kızıltaş ‘Dostlarını’ üzmemek için…
EKREM KIZILTAŞ
‘Dostlarını’ üzmemek için…

‘Dostlarını’ üzmemek için…

20.02.2021, Cumartesi

Terör örgütü PKK, çeşitli tarihlerde kaçırdığı 13 insanımızı, tam da kurtarılacakları sırada alçakça katletti…

13 insanımızın katledilmesi dolayısıyla milletimiz gibi idarecilerimizin de içlerinin yandığını biliyoruz.

Rehine 13 insanımızın kurtarılması ile ilgili girişimlerde PKK ile bağlantısını teyit eden HDP, alçakça infazı lanetlemek yerine, örgütle bağlantısı gereği devleti suçluyor.

HDP'liler savunamayacakları vahşeti algı ile savuşturma peşinde. Ancak CHP ve İP'den bazı isimlerin terör örgütünü aklama çabaları, ibretlik. HDP ile ittifak halinde olmanın bir faturası bu.

İP içinden olduğu gibi CHP içinden de yaşanan açık vahşet karşısında milletimizinkine benzer tepkiler yükseliyor. Asıl önemli olan taraftarların bu konuda ne düşündükleri.

Terör örgütlerine 'terör örgütü' diyememesi ile tanınan CHP Genel Başkanı, Gara'da yaşananlar kendisine detaylarıyla anlatıldıktan sonra söyledikleri ile, anlama konusunda da özürlü olduğunu gösterdi.

İnsanları kaçıran ve katleden PKK'yı suçlayamayan Kılıçdaroğlu, teröre karşı mücadele veren Cumhurbaşkanımızı suçlamaya kalkışıyor.

CHP Genel Başkanı'nın siyasi müttefikini küstürmeme gayretiyle terör örgütüne laf söylememeye çalıştığını düşünmek, mümkün.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kaçırdığı insanları alçakça infaz eden terör örgütünü değil de Cumhurbaşkanımızı suçlamasının arkasında başka sebepler de olabilir.

PKK'nın insanları kaçırması ve böylece Türkiye'den bir şeyler talep etmesini normal karşılıyor olmalı, CHP Genel Başkanı.

Kaçırdığı insanları alçakça katleden örgütü değil Cumhurbaşkanımızı suçlaması da, Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın isteklerinin yerine getirilmemesine bozulması ile ilgili gibi…

PKK'nın taleplerini karşılamamak, ABD'nin dediklerini de yapmamak manasına gelir, malum.

HDP sebebiyle PKK'ya laf edemeyen Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesine yardımcı olacaklarını umduğu dostlarını da hoş tutmaya çabalıyor belli ki…

Milletimizin bütün olup bitenleri izlediğinin de farkında değil sanki…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Olmayacak duaya amin diyenler… 17.02.2021 Çarşamba
Kimin adamı olunduğu, önemli… 14.02.2021 Pazar
‘Ne işimiz var’ ve ‘bir biz yokuz’ 12.02.2021 Cuma
İyi yoldayız… 10.02.2021 Çarşamba
Sözde demokratlar… 07.02.2021 Pazar
Hariçten gazel okuyanlar!.. 05.02.2021 Cuma
CHP’de dikiş patladı!.. 03.02.2021 Çarşamba
İyiler ve kötüler… 31.01.2021 Pazar
Biden’i bekleyenler… 29.01.2021 Cuma
Ne demek istedi?.. 27.01.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA