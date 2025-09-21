Soykırımcı-katil Netanyahu-İsrail, Güney Kıbrıs'ta kurmakta olduğu "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait ikinci parti Barak MX füzelerini sessizce teslim etti. Teslimat gece saatlerinde gerçekleşirken, füzeler Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü çevresine yerleştirildi (13 Eylül 2025).



Netanyahu-İsrail'in, Kıbrıs Rumlarına silah yağdırması Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk Devlet Aklı tarafından çok dikkatle takip ediliyor ve KKTC'nin korunması için güvenlik kalkanı güçlendiriliyor.



BU AÇIKLAMAYA DİKKAT

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kıbrıs Rumlarının İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi: GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Kıbrıs Adası'ndaki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.



KIBRIS ADASI'NDAKİ DENGELERİ BOZMAYA yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir.

Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır. Türkiyesi'nin bu çok önemli vurgulamaları, Kıbrıs Rumları ve Doğu Akdeniz'e çökme planları yapan Batı'nın birçok ülkesine verilmiş notadır.



TÜRKİYE, KKTC'Yİ KORUMA KALKANI'nı güçlendiriyor. KKTC'Yİ KORUYAN KAHRAMAN TÜRK ORDUSUNUN KOLORDOSU GÖREVDE. GEÇİTKALE'DE SİHA ÜSSÜ, MİLLİ VE YERLİ HİSAR FÜZELERİ GÖK KUBBE SAVUNMASINDA. TÜRK DENİZ KUVVETLERİ KKTC DONANMA ÜSSÜ, MAVİ VATAN NÖBETİNDE. KKTC GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVAMLI GÜÇLENDİRİLİYOR.



Kıbrıs'a göz dikenlerin başta Soykırımcı Netanyahu, onu tetikçi olarak kullanan Batı'nın aklını başına almasında büyük yarar var.



TÜRKİYE-MISIR DOĞU AKDENİZ TATBİKATI

ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI, DOĞU AKDENİZ'DE YENİ DENGEYİ İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.

Önceki gün, Kıbrıs-Doğu Akdeniz dengesini çok yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Mısır'ın, 13 yıl aradan sonra 'Dostluk Denizi' adında Doğu Akdeniz'de 22-26 Eylül tarihleri arasında ortak tatbikat gerçekleştireceğini açıklamıştı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Ashraf İbrahim tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne birlikte iştirak edecekler. Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'na (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurları ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacak.



BATI'NIN SİNSİ PLANLARI

Eski Başkanları Biden, Derin Amerika'nın Doğu Akdeniz'e çökme, bağlantılı İsrail üzerinden Ortadoğu'da jeopolitik haritalar çizme planları doğrultusunda, Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu 2024'te kaldırdı.

O günden bu yana, ABD Rumları silahlandırıyor. Netanyahu, masum Gazzelilere soykırım yaparken, ABD ve Batı'dan gelen silahlarını Kıbrıs Rum kesimi limanlarından almayı sürdürüyor. İngiltere'nin Kıbrıs'ta 2 üssü var. (Akrotiri ve Dikelya) ABD de bu üsleri kullanıyor, ayrıca Larnaka yakınlarında donanma üssü kuruyor.