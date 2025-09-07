07 Eylül 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Ekim partisi hazırlığı!
BÜLENT ERANDAÇ
Ekim partisi hazırlığı!

Ekim partisi hazırlığı!

07.09.2025, Pazar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in panik atakları birbiri ardına geliyor. Gözler 15 Eylül'deki duruşmaya çevrilmişken, CHP'de ilginç, tuhaf, manidar yeni gelişmeler oluyor. CHP hizipleri arasında kılıçlar çekildi. CHP'nin geleceğine ilişkin senaryolar baş döndürüyor. Partide olarak öne çıkan gelişmelere bakalım.

Önceki gece Özgür Özel, 15 Eylül'de verilmesi olası MUTLAK BULTAN KARARINI kırmaya yönelik son bir hamle yaptı. 900 CHP delegesinin imzasıyla, 21 Eylül'de olağanüstü KURULTAY yapmak için Ankara Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe verildi.
Ama mahkeme 15 Eylül'de iptal kararı verirse, Özel 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapamayacak.
Pazartesi günü ise kayyum olarak atanan Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binasına gidecek.
Ama Özel'in ekibi ve teşkilat mensupları tarafından kuşatılmış, binaya girebilecek mi? Bu ayrı bir kaosun habercisi...

15 EYLÜL SENDROMU
Özel, kayyum olarak atandığı taktirde Kemal Kılıçdaroğlu'nu da CHP Genel Merkez binasına sokmayacaklarını söyledi. Bu açıklaması da gündemi meşgul etti.

CHP'DE 15 EYLÜL PANİĞİ artarken, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandeminin yeni bir parti kuracakları, ete kemiğe dokunur hale geldi. CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından CHP Kurultayı davasından da benzer bir kararın çıkması olasılığına karşı Özgür Özel ve yönetiminin, yeni bir parti kurmak için hazırlıklara başladığını ve Ankara Balgat'ta 5 katlı bir binaya baktıklarını öne sürdü.
Gelişmelere göre Özgür Özel ekibi, CHP'den ayrılıp, EKİM partisinin tabelasını, bu binaya asabilirler...

KILIÇDAROĞLU SUS PUS
Tüm bu gelişmeler sürerken, Kılıçdaroğlu cephesinde ise sessizlik hakim. Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde ofis açan ve her gün düzenli olarak buraya gelen Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, "Dava sonuçlanana kadar kesinlikle bu konuda konuşulmamasını, soru sorulmamasını da rica ediyor.
Bu süreçte, gazetecilerle de görüşmüyor. Bizim yorumlarımızı dinlerken de sadece 'Evet... evet' demekle yetiniyor" dediler.

Kılıçdaroğlu kayyum olarak göreve gelirse, Özel'in seçildiği BÜYÜK KURULTAY öncesi ilçe ve il başkanları görevde olacağından onlarla çalışmak, olağan kurultay takvimini onlarla birlikte yürütmek durumunda.
Bu durum da, Özel ve yakın ekibinin, ilçe ve il başkanlık kongrelerine katıldıkları sırada Kılıçdarolu ve yönetimi, en yetkili organ CHP Parti Meclisi üyeleri de aynı kongrelerde olacaklar...

Kurultayın iptal edilmesi halinde Özel'in yetkisi bitiyor. Sadece bir CHP üyesi durumunda olacak.
Ancak mahkeme kararı Özel'in olası 39. Kurultay'da seçilme yeterliliğini ortadan kaldırmıyor.
Siyaset için ilginç ve çok çekişmeli bir CHP BÜYÜK KURULTAY'I karşımıza çıkabilir.
15 Eylül'e az kaldı. Bakalım ne olacak!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP'de 15 Eylül sendromu 05.09.2025 Cuma
Dünya anladı, Özel anlamadı 04.09.2025 Perşembe
Merkez kuvvet 31.08.2025 Pazar
Şifre: Kılıç 30.08.2025 Cumartesi
CHP'nin fay hatları hareketlendi! 28.08.2025 Perşembe
Dünya 5'ten büyüktür 27.08.2025 Çarşamba
TEKNOFEST - Mavi Vatan denizlere açılıyor 26.08.2025 Salı
Malazgirt ruhu 25.08.2025 Pazartesi
Zafer haftası 24.08.2025 Pazar
PKK - SDG'ye son uyarı 23.08.2025 Cumartesi
Daha Fazla Gör