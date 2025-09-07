CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in panik atakları birbiri ardına geliyor. Gözler 15 Eylül'deki duruşmaya çevrilmişken, CHP'de ilginç, tuhaf, manidar yeni gelişmeler oluyor. CHP hizipleri arasında kılıçlar çekildi. CHP'nin geleceğine ilişkin senaryolar baş döndürüyor. Partide olarak öne çıkan gelişmelere bakalım.



Önceki gece Özgür Özel, 15 Eylül'de verilmesi olası MUTLAK BULTAN KARARINI kırmaya yönelik son bir hamle yaptı. 900 CHP delegesinin imzasıyla, 21 Eylül'de olağanüstü KURULTAY yapmak için Ankara Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe verildi.

Ama mahkeme 15 Eylül'de iptal kararı verirse, Özel 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapamayacak.

Pazartesi günü ise kayyum olarak atanan Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binasına gidecek.

Ama Özel'in ekibi ve teşkilat mensupları tarafından kuşatılmış, binaya girebilecek mi? Bu ayrı bir kaosun habercisi...



15 EYLÜL SENDROMU

Özel, kayyum olarak atandığı taktirde Kemal Kılıçdaroğlu'nu da CHP Genel Merkez binasına sokmayacaklarını söyledi. Bu açıklaması da gündemi meşgul etti.



CHP'DE 15 EYLÜL PANİĞİ artarken, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandeminin yeni bir parti kuracakları, ete kemiğe dokunur hale geldi. CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından CHP Kurultayı davasından da benzer bir kararın çıkması olasılığına karşı Özgür Özel ve yönetiminin, yeni bir parti kurmak için hazırlıklara başladığını ve Ankara Balgat'ta 5 katlı bir binaya baktıklarını öne sürdü.

Gelişmelere göre Özgür Özel ekibi, CHP'den ayrılıp, EKİM partisinin tabelasını, bu binaya asabilirler...



KILIÇDAROĞLU SUS PUS

Tüm bu gelişmeler sürerken, Kılıçdaroğlu cephesinde ise sessizlik hakim. Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde ofis açan ve her gün düzenli olarak buraya gelen Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, "Dava sonuçlanana kadar kesinlikle bu konuda konuşulmamasını, soru sorulmamasını da rica ediyor.

Bu süreçte, gazetecilerle de görüşmüyor. Bizim yorumlarımızı dinlerken de sadece 'Evet... evet' demekle yetiniyor" dediler.



Kılıçdaroğlu kayyum olarak göreve gelirse, Özel'in seçildiği BÜYÜK KURULTAY öncesi ilçe ve il başkanları görevde olacağından onlarla çalışmak, olağan kurultay takvimini onlarla birlikte yürütmek durumunda.

Bu durum da, Özel ve yakın ekibinin, ilçe ve il başkanlık kongrelerine katıldıkları sırada Kılıçdarolu ve yönetimi, en yetkili organ CHP Parti Meclisi üyeleri de aynı kongrelerde olacaklar...



Kurultayın iptal edilmesi halinde Özel'in yetkisi bitiyor. Sadece bir CHP üyesi durumunda olacak.

Ancak mahkeme kararı Özel'in olası 39. Kurultay'da seçilme yeterliliğini ortadan kaldırmıyor.

Siyaset için ilginç ve çok çekişmeli bir CHP BÜYÜK KURULTAY'I karşımıza çıkabilir.

15 Eylül'e az kaldı. Bakalım ne olacak!