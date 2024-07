DÜNYA çok sıcak ve hareketli. Her kıtada ilginç, manidar gelişmeler yaşanıyor. Sürprizlere gebe gelişmeler birbirini takip ediyor. İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı seçildi. Pezeşkiyan seçim sloganlarında "Ben Türküm ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanıyordu. Bu slogan reformist lidere seçimleri kazandırdı. Yeni Dünya Düzeni hızla inşa edilirken (2015-2030), özellikle Batı ülkelerinin liderleri bir bir tarih oluyor. ABD Başkanı Joe Biden seçimi kaybetme noktasında.

Fransa'da Macron gidici, İngiltere'de Sunak gitti, Almanya'da Scholz'un seçimi kaybedeceğine yönelik anketler çıkıyor.

Yani dünyada küresel lider özellikli isimler azalırken, Türkiye'de aziz milletimizin eksilmeyen desteğiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel lider olarak dünya siyasetinde etkili aktör konumunu sürdürüyor.

Amerika'da Başkan Joe Biden yolcu. Dünya küresel sermayesinin sesi THE ECONOMIST (Doların arkasındaki büyük Yahudi ailesi Rothschild'ler sahibi) ve Amerika'nın en çok satan etkili gazetesi New York Times, Biden'a 'ÇEKİL' manşetleriyle çıktı. Biden direniyor ama işi zor. Trump kazanmaya yakın ama ne olacağı belli olmaz.

Ağustos ayında Demokrat Parti kurultayında Biden çekilmek zorunda kalabilir.

Biden çekilirse, Demokrat Parti'nin başkan adayı kim olacak? Şimdiden isimler tartışılıyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Michigan Valisi Whitmer ve Michel Obama gibi 3 kadının ismi geçiyor.

Kaliforniya Valisi Newson olabilir, olmazsa 2028 ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin parlayan yıldızı olduğu konuşuluyor.

Yeni dünya düzeni inşasında, iki kutup başı Amerika ve Çin görüldüğünden, bu iki kutba yönelik yeni jeopolitik ve jeoekonomik haritalar, yeni küresel kurumlar ve yeni koridorlar (kara ve deniz yolları) kuruluyor.

İşte böyle bir süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem batının (Amerika- Avrupa), hem doğunun (Asya-Çin-Rusya) KÜRESEL AKTÖRÜ konumunda, müthiş jeopolitik hamleler yapıyor.

Başkan Erdoğan Çin- Rusya'nın koç başı oldukları Şanghay İş birliği-Astana Zirvesi'ne katıldıktan sonra ABD'ye gidecek.

9-11 Temmuz günlerinde gerçekleştirilecek NATO'nun 75. Yıl Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ve diğer NATO ülkelerinin liderleriyle de, yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri enine boyuna tartışma imkanı bulacak.

Başkan Erdoğan, Astana'da Çin lideri Şi Cinping ile görüştü.

Dünyada çok dikkatle takip edildi. ABD-İNGİLİZAVRUPA medyasında derin analizler yapılıyor.

Batı ittifakında, NATO ÜLKESİ TÜRKİYE'nin Başkan Erdoğan'ın, Şi Cinping ile görüşmesinin gelecek aylarda, yıllarda daha çok konuşulacağını, analizler yapılacağını söyleyebilirim.

Astana Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Evet. Yeni dünya düzeninde ÇİN "KUTUP BAŞI''. ÇİN'in, 21. yüzyıla yönelik BİR YOL BİR KUŞAK PROJESİ dikkatle takip ediliyor. Çünkü, Batı-Amerika'nın KUTUP başı olması hasebiyle, Çin'i kuşatmaya kalkması, dünya dengelerini değiştirecek PARAMETRELER İÇERİYOR.

Böyle bir süreçte, Başkan Erdoğan'ın Astana'da önce Putin sonra Çin lideri Şi Cinping ile buluşması, sadece bir görüşme değil, YENİ DÜNYA DÜZENİ'ni etkileyecek parametrelerin değerlendirilmesi anlamındadır. Yani Erdoğan, Şi Cinping görüşmesi, STRATEJİK BİR GÖRÜŞMEDİR.

Başkan Erdoğan, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nden dönüşünde gazetecilere çok ama çok önemli TÜRKİYE'NİN ŞİÖ ÜYELİĞİ konusunda açıklama yaptı: "Şanghay İşbirliği Teşkilatının yapısına bakıldığında Rusya'nın Türk devletleri ile ilişkilerinin olduğu çok açık net ortada.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda ağırlıklı olarak zaten Türk devletleri bulunuyor. Bu Türk devletlerinin buradaki gücü daha da artacak.

Biz de Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Rusya ve Çin ile olan münasebetlerimizi daha da geliştirelim diyoruz. Bizi buraya diyalog ortaklığı şeklinde değil de diğerleri gibi TEŞKİLAT ORTAĞI olarak alsınlar diyoruz. İran en sonunda Şanghay İşbirliği Örgütüne girdi. Bunun yanında yine Pakistan orada üye.

Şu anda 9 daimi üye bulunuyor. Türkiye bu ülkeler arasında yer alamaz diye bir şey yok, bu belki zaman alır."

SONUÇ: Çin Devleti'nin, 21. yüzyıla yönelik devreye soktukları BİR YOL BİR KUŞAK PROJESİ üzerinde birçok yazımızda önemle durduk, duracağız. ÇÜNKÜ, Batı-Amerika'nın KUTUP başı olması hasebiyle, ÇİN'i kuşatmaya kalkması, dünya dengelerini değiştirecek PARAMETRELER İÇERİYOR. ÇİN'in 'Bir yol bir kuşak' küresel projesinin KİLİT KÖPRÜSÜ ZENGEZUR KORİDORU'DUR.

(Azerbaycan ile Türkiye'yi direkt birleştiren köprü.

Türkiye'nin Asya Türk Devletlerini rahatça kucaklamasına imkan verecek TARİHİ KÖPRÜ) TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ'ni ilmek ilmek ören Başkan Erdoğan için, ZENGEZUR BİR HAYAT HİKAYESİDİR.

BİR ZAFER ANITI OLACAKTIR.

Evet. Batı-ABD ile Doğu ÇİN Yeni Dünya Düzeni çarpışmalarında, Türkiye kilit ülke. Başkan Erdoğan STRATEJİK KONUMDA.

Erdoğan'ın verdiği ve vereceği jeopolitik kararlar, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin konumunu belirleyecektir. Küresel lider Erdoğan ve Türkiye'nin yolu açık olsun.