KIBRIS Türk Cumhuriyeti'nde çok güzel işler oluyor. 1-4 Mayıs 2025 günlerinde KKTC bambaşka. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.



Dünyaya, KKTC'den önemli mesajlar verecek. Ada'da yaşanan TEKNOFEST coşkusuna katılacak. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinden-Ercan'dan dünyaya KKTC mesajı verecek. Erdoğan, bizzat ilgilendiği ve takip ettiği, KKTC'nin sembol yapıları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ni açacak.



KKTC ev sahipliğinde, Türk Devletler Teşkilatı'nın en önemli kollarından olan Aksakallılar Heyeti toplantısı da 1-2 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa'da yapılacak.



Garantör Türkiye ve masum Kıbrıs Türkleri'nin ayağa kalkışıyla, DOĞU AKDENİZ'DE YENİ BİR DENKLEM KURULDU. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin kuruluşuna GİDEN YOL TAŞLARINI DİZİYOR. Erdoğan, İtalya seferinden dönerken "KKTC'nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.



Başkan Erdoğan, "Biz Kıbrıs Adası'nda iki devletli çözümle tarihî sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız" dedi.



Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini her platformda savunmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihî ve insani anlamda sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmesi konusunda son derece kararlı olduklarını kaydetti.



Başkan Erdoğan, 7 DEVLET 1 MİLLET PARADİGMASI eşliğinde, TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI'NI ilmek ilmek ördü. Özbekistan'da yapılan zirvede, Türk Devletler Teşkilatı'nın KKTC'yi gözlemci ülke pozisyonuna getirecek kararın alınmasını sağladı.



Önümüzdeki günlerde, KKTC'nin önünü açacak yeni hamlelere hazırlanıyor. Türk Devletler Teşkilatı 22 Mayıs 2025'te zirvesini Budapeşte, Macaristan'da yapacak. 9-10 Haziran 2025-Viyana'da Türk Haftası olacak. 3-4 Temmuz 2025-17. EİT Zirvesi Azerbaycan, 22-27 Temmuz 2025-17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025) marjında TDT Savunma Sanayi Kurumları Başkanları 1. Toplantısı İstanbul'da yapılacak.

Türkiye, bu toplantılara büyük önem veriyor. Başkan Erdoğan'ın KKTC ile ilgili hamleleri gündemde olacak.



7 DEVLET 1 MİLLET PARADİGMASI'NIN 2025 TAKVİMİ...

1-2 Mayıs 2025-TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı Lefkoşa, 8 Mayıs 2025-TDT Yüksek Mahkemeleri Konferansı Antalya, 13-15 Mayıs 2025-TDT Merkez Seçim Komisyonları Danışma Platformu (MSKDP) 1. Toplantısı Türkistan, Kazakistan, 22 Mayıs 2025-TDT Gayri resmi Zirvesi Budapeşte, Macaristan, 22-24 Mayıs 2025-TDT İçişleri Bakanları 2. Toplantısı Bakü Azerbaycan, 30 Mayıs 2025 Astana Uluslararası Forumu Astana Kazakistan, 27 - 28 Mayıs 2025-TDT Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi birinci toplantısı Astana Kazakistan, 3 Haziran 2025 Çok Modlu Taşımacılık Forumu Taşkent Özbekistan, 9-10 Haziran 2025-Viyana'da Türk Haftası Viyana Avusturya, 9-10 Haziran 2025-Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı Viyana Avusturya, 12 Haziran 2025-Taşkent 4. Uluslararası Yatırım Forumu çerçevesinde Türk Yatırım Konferansı Taşkent Özbekistan, 11-12 Haziran 2025-TDT Aile ve Sosyal Politikalar Bakanları 2. Toplantısı Bakü Azerbaycan, 11-13 Haziran 2025-Lenkeran "2024 Türk Dünyası Gençlik Başkenti" Kapanış Töreni Lenkeran Azerbaycan, 22-27 Temmuz 2025-17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025) marjında TDT Savunma Sanayi Kurumları Başkanları 1. Toplantısı İstanbul Türkiye, 23 - 24 Temmuz 2025-TDT Güvenlik Konseyleri Sekretaryaları Uzman Grubu 1. Toplantısı Bişkek Kırgız Cumhuriyeti, 10-12 Eylül 2025-Müslüman Dini Kurul Başkanları Konseyi Toplantısı Kırgızistan...