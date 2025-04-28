YOLSUZLUK-İRTİKAP iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik Temiz Eller Soruşturması derinleştikçe yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmaya yönelik ikinci operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 51 isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB'nin kasasından 84 adet Jammer (sinyal kesici) alındığı tespit edilmişti. Soruşturmalar, bu cihazların ne için, nerede kullanıldığı üzerinde yoğunlaştırılınca Ekrem İmamoğlu'nun iletişim faaliyetlerinin korunaklı olması için jammer kullandığı anlaşıldı.

Soruşturmaya göre, jammerların İmamoğlu'nun Saraçhane'deki başkanlık makamında, Rumeli Hisarı'ndaki konutunda, İPA, Medya AŞ, Kültür AŞ idari binalarında ve bir araya geldiği mekanlarda kullanıldığı değerlendiriliyor.

12 Ekim 2024 tarihinde Etiler'deki kameraları bantlanmış ancak kapatılması unutulmuş bir kamera Görüntülerinde Ekrem İmamoğlu çok net şekilde gözükürken, toplantı öncesi İmamoğlu'nun özel güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar görüntülendi. Ne tesadüf. Kameraları bantlanan Otel görüntüsünde Ertan Yıldız, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz var. Bu isimleri, balya balya paradan kule dikenler olayından tanıyoruz.

Görüntülerde, şüpheli güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar "Valizlerde ne vardı?" tartışmasını beraberinde getirdi.

2. Dalga operasyonuyla Çağlar Türkmen gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafta bulunmuş, adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Verdiği ifadeler, yolsuzlukların aydınlanmasını sağlar mahiyette olmuştu. Abbas'ın "itirafçı" olarak verdiği ifade yolsuzlukları aydınlığa kavuşturuyor. Murat Abbas, 14 Aralık 2020'de Kültür A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atandı.

Ardından iddiaya göre 3 ay sonra istifa etti ve ikna yoluyla bu kararından vazgeçerek çalışmaya devam etti.

Abbas, ifadesinde 2023 yılında başlatılan Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un olduğunu söyledi. Londra'da yaptığı bir görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendiğini anlatan Abbas, projeye 43 milyon TL'lik harcama yapıldığına dair kayıtların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Harcama detaylarını şu şekilde sıraladı: "22 milyon TL işçilik, 8 milyon TL cam değişimi, 7 milyon TL, 6 milyon TL'lik kayıtsız ödeme." Murat Abbas ifadesinde Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ın, söz konusu projenin firmasından, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi. Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini anlattı.

Abbas bu para transferlerini de Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Ertan Yıldız tarafından 2024 seçimi öncesi bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması yönünde talimat geldiğini anlattı.

SONUÇ: İstanbul ahtapotu ve kollarına yönelik soruşturmalar şimdiden 1989 yılında CHP İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in İSKİ YOLSUZLUK SKANDALINI FERSAH

FERSAH geçmiş durumda. İddianame çıkınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne yapacak acaba?