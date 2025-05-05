Karadenizlilerin çay demleme sırrı: Bu yöntemle akşama kadar taptaze kalıyor!
Karadeniz, denizi ve yeşil doğası kadar, kendine özgü çayıyla da ünlüdür. Her yudumuyla insanı rahatlatan ve içenlere huzur veren Karadeniz çayı, sadece bir içecek değil, aynı zamanda bölge halkının yaşam biçimidir. Türk kültürünün vazgeçilmez içeceği olan çayın nasıl ustalıkla demleneceği da hala birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Rizelilerin uyguladığı çay demleme püf noktaları!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:05