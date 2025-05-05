Karadenizlilerin çay demleme sırrı: Bu yöntemle akşama kadar taptaze kalıyor!

Çay demleme işinin aslında ne kadar ince bir iş olduğunu Karadenizliler çok iyi bilir. Karadeniz usulü çay demlemek için ilk adım, kaliteli çayı seçmek olmalıdır. Genellikle Karadeniz çayı, taze ve organiktir. Çayın doğal aromasını en iyi şekilde alabilmesi için, taze olması büyük önem taşır. Bu nedenle, çayın kurumuş ya da bayat olmamasına özen gösterilmelidir.