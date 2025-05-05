Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Başvuru şartları neler? Branş ve kontenjan dağılımı: Temizlik görevlisi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 19 bin personel alımı yapacak. Alımlar kapsamında 15 bin 342 sözleşmeli personel KPSS puanıyla, 3 bin 658 sürekli işçi ise kura ve noter huzurunda yapılacak işlemlerle belirlenecek.
3 BİN 658 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Sağlık Bakanlığı ayrıca temizlik, güvenlik, destek ve mutfak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alacak.
Alım Yapılacak Kadrolar:
🔶3.170 Temizlik Görevlisi
🔶240 Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
🔶242 Klinik Destek Elemanı (Hastane)
🔶6 Aşçı
Başvuru Tarihleri:
Başlangıç: 5 Mayıs 2025
Bitiş: 9 Mayıs 2025
BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA BU LİNKE TIKLAYARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ!
Başvuru Yeri:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-şube: esube.iskur.gov.tr
Ayrıca duyurulara şu adreslerden ulaşılabilir:
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü: yhgm.saglik.gov.tr
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: kamuilan.sbb.gov.tr
Başvuru Şekli:
🔶Adaylar, İŞKUR'un e-şubesi üzerinden online olarak başvuru yapacak.
🔶Her aday sadece bir meslek ve bir il için başvuru yapabilecek.
🔶Başvurularda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'nde yer alan adres dikkate alınacak.
15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanlığı, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Başvuru Tarihleri:
Başlangıç: 2 Mayıs 2025
Bitiş: 8 Mayıs 2025
Başvuru Yeri:
ÖSYM'nin resmi internet sitesi: osym.gov.tr
Başvuru Şekli:
Yalnızca ÖSYM'nin online sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak tercih yapılabilecek.
Posta yoluyla veya elden yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.
Pozisyon Dağılımı:
Pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre detayları Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alıyor.
Bakan Memişoğlu'ndan Açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.
Ayrıca, toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."