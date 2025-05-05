Kurumlar vergisi nedir, nereden, nasıl ödenir? Kurumlar Vergisi son ödeme tarihi 2025

Kurumlar vergisi ödeme takvimi mükelleflerin gündeminde. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda verileceğini açıkladı. Peki son ödeme tarihi uzatıldı mı ve kurumlar vergisi nasıl ödenir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:53 PAYLAŞ ABONE OL

2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyan süreci devam ederken, son ödeme tarihiyle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) önemli bir duyuru geldi. Beyan ve ödeme süresi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

A Haber Foto Arşiv Kimler Kurumlar Vergisi Mükellefi? Kurumlar Vergisi; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin yanı sıra iş ortaklıklarını da kapsıyor. Beyan dönemi her yıl nisan ayında gerçekleşiyor ve mükelleflerin bu süreçte işlemlerini elektronik ortamdan tamamlaması gerekiyor.