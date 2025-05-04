Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi kimdir?

Bu akşam ekranlara gelen bölümde yöneltilen sorunun ardından binlerce kişi doğru cevabı araştırmaya koyuldu. Uzmanlar ve izleyiciler arasında tartışmalara neden olan soru hala konuşulurken, yanıtı da büyük merak konusu.

İşte izleyicilerin aklını kurcalayan o soru ve cevabı: