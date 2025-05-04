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Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi kimdir?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, 4 Mayıs akşamı yine izleyicilere hem heyecanlı hem düşündüren anlar yaşattı. Yarışmada 50 bin ile 300 bin TL arasında değer biçilen bir soru, sosyal medyada ve bilgi platformlarında adeta gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 23:59
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Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi kimdir?

Bu akşam ekranlara gelen bölümde yöneltilen sorunun ardından binlerce kişi doğru cevabı araştırmaya koyuldu. Uzmanlar ve izleyiciler arasında tartışmalara neden olan soru hala konuşulurken, yanıtı da büyük merak konusu.

İşte izleyicilerin aklını kurcalayan o soru ve cevabı:

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SORU:Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi kimdir?

Şıklar:

A)Hürrem Sultan
B) Mahidevran Sultan
C) Kösem Sultan
D) Hafsa Sultan

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Doğru Cevap: D

Ayşe Hafsa Sultan (Osmanlı Türkçesi: عایشه حفصه سلطان; d. 1479 – ö. 19 Mart 1534), Osmanlı Padişahı I. Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi ve ilk valide sultandır.

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