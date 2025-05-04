Bu akşam ekranlara gelen bölümde yöneltilen sorunun ardından binlerce kişi doğru cevabı araştırmaya koyuldu. Uzmanlar ve izleyiciler arasında tartışmalara neden olan soru hala konuşulurken, yanıtı da büyük merak konusu.
İşte izleyicilerin aklını kurcalayan o soru ve cevabı:
SORU:Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi kimdir?
Şıklar:
A)Hürrem Sultan
B) Mahidevran Sultan
C) Kösem Sultan
D) Hafsa Sultan
Doğru Cevap: D
Ayşe Hafsa Sultan (Osmanlı Türkçesi: عایشه حفصه سلطان; d. 1479 – ö. 19 Mart 1534), Osmanlı Padişahı I. Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi ve ilk valide sultandır.