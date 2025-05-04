BAŞKAN Recep Tayyıp Erdoğan'ın, KKTC'ye yaptığı ziyaret, stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Erdoğan, Türkiye'nin inşa ettiği KKTC'nın yeni cumhurbaşkanlığı ve parlamento binalarının açılışını yaptı. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in KKTC'de yapılması sağlanırken, buradan dünyaya derin mesajlar verdi.



Türk Devletler Birliği'nin en etkili organı Aksakallar Konseyi'nin toplantısının da KKTC'de gerçekleşmesini sağladı.

Başkan Erdoğan Lefkoşa'da yaptığı konuşmada "Bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz, bir eser daha kazandırıyoruz. Bu tarihi ana tanıklık edilirken, hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. İlk etapta cumhurbaşkanlığı binası ile cumhuriyet meclisinin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışan eseri Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız.



Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.

Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya bu bereketli topraklara nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır'' dedi. Erdoğan'ın işaret ettiği semboller derin mesajlar içeriyor.



1'İNCİ SEMBOL: Kuzey Kıbrıs Türk Devleti süreci.

İngiliz kolonyal mimarisinden kalma KKTC Cumhurbaşkanlığı binası, bağımsız bir devleti temsil etmekten ziyade, geçici bir devlet idaresinin emanetçi yapısı izlenimini verdiğini gören Erdoğan, "Bağımsız bir devlet" adına gösterge olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi binalarını açtı.



2'NCİ SEMBOL: TEKNOFEST...

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin tüm imkân ve kabiliyeti KKTC'de sergilendi. Teknofest, genç kuşaklara "Milli Dava: Kıbrıs Bilincinin Aşılanması" bakımından da uluslararası düzeyde mühim bir faaliyettir. Bu kapsamda ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI gibi hava araçları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Milli savunma mühimmatları sergilendi. Yüzlerce genç, milli savunma projeleri ile geleceğin yol haritasını belirlediler.



3'ÜNCÜ SEMBOL: AKSAKALLAR Zirvesi...

Türk Devletler Birliği'nin en etkili organı AKSAKALLAR ZİRVESİ'nin KKTC'de yapılmasıdır. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı'na Başkan Binali Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı. Toplantının KKTC'de yapılması, "kardeşlik hukuku, karşılıklı saygı ve ortak aklın bir tezahürü" olduğunu gösterdi.

Yıldırım yaptığı konuşmada, "Türk Orta Asya devletlerinin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası maalesef gerçek olmayan bir takım tezviratlarla Türk devletlerinin arasındaki muhabbeti, sevgiyi azaltmaya yönelik olumsuz haberler çıkarıldı. Aslında o haberlere en güzel cevap buradaki toplantıdır.

KKTC, TDT'nin, gözlemci üyesi olarak ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir'' dedi.



TÜRKİYE'NİN PARÇASI

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adası apayrı bir öneme sahiptir. 1878'de İngiltere'nin adaya bir tür kiracı olarak yerleşmesinden sonra, Kıbrıs Rumları'nın ana gündemi ENOSİS olmuştu.



Yunanistan'daki milliyetçilerin baskısıyla oluşan bu yaklaşımın temel hedefi Türkleri ortadan kaldırmak ve Yunanistan'a bağlanmaktı. 1878'den yaklaşık 100 yıl sonra 20 Temmuz 1974'de başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı Türkiye'nin askeri güç ve kapasitesinin gelişmesinin de bir kanıtı olmuştur. Kıbrıs adasındaki zafer hem bölgesel hem de küresel dengeleri sarsmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz Burnu, bölgede Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan vazgeçilmez değerini fiziki olarak göstermektedir. Adadaki son gelişmeleri Türkiye çok yakından takip ediyor. Kıbrıs'ın önemini ve kıymetini çok iyi bilen Başkan Erdoğan-Türkiye, MAVİ VATAN STRATEJİSİ ile dış hamleleri önlüyor...



SONUÇ:

Doğu Akdeniz'in jeopolitik ortamı sürekli değişirken, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kavşağında bulunan Kıbrıs'ın stratejik konumu, küresel ve bölgesel güçlerin odak noktası... Kıbrıs, hidrokarbon yatakları nedeniyle Türkiye'nin gelecek planlarını doğrudan ilgilendiriyor. Evet. Kıbrıs, Türkiye'nin bekasının sigortasıdır. Şehit kanıyla sulanan KKTC'nin topraklarını korumak, Misak-ı Millî'yi yaşatmak her Türk'ün asli ödevidir...

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