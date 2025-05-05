Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK nisan enflasyonunu açıkladı

12 AYLIK TÜFE ORANI BAZ ALINACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Mayıs ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.



Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine mayıs ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.