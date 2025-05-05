05 Mayıs 2025, Pazartesi
Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK nisan enflasyonunu açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte mayıs ayında kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Kiracılar sözleşmelerini yenilerken son 12 aylık ortalama TÜFE verilerini dikkate alarak kira artışı yapacak. İşte mayıs ayı kira zam oranı...
Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 10:25
İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR
|Eski Kira (TL)
|Zam Oranı (%)
|Zam Tutarı (TL)
|Yeni Kira (TL)
|15.000
|48,73
|7.309,50
|22.309,50
|16.000
|48,73
|7.796,80
|23.796,80
|17.000
|48,73
|8.284,10
|25.284,10
|18.000
|48,73
|8.771,40
|26.771,40
|19.000
|48,73
|9.258,70
|28.258,70
|20.000
|48,73
|9.746,00
|29.746,00
|21.000
|48,73
|10.233,30
|31.233,30
|22.000
|48,73
|10.720,60
|32.720,60
|23.000
|48,73
|11.207,90
|34.207,90
|24.000
|48,73
|11.695,20
|35.695,20
|25.000
|48,73
|12.182,50
|37.182,50
|26.000
|48,73
|12.669,80
|38.669,80
|27.000
|48,73
|13.157,10
|40.157,10
|28.000
|48,73
|13.644,40
|41.644,40
|29.000
|48,73
|14.131,70
|43.131,70
|30.000
|48,73
|14.619,00
|44.619,00