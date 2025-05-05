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Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK nisan enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte mayıs ayında kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Kiracılar sözleşmelerini yenilerken son 12 aylık ortalama TÜFE verilerini dikkate alarak kira artışı yapacak. İşte mayıs ayı kira zam oranı...

Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 10:25
Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam dönemi gelen kiracılar güncel mayıs ayı kira artış oranına göre zam yapacak.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

TÜİK nisan ayı enflasyon oranını yüzde 3 olarak açıkladı.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

Nisan enflasyon verisiyle birlikte mayıs ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak zam oranı da açıklandı.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

Buna göre mayıs ayı kira zam oranı 48.73 olarak belirlendi.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı

12 AYLIK TÜFE ORANI BAZ ALINACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Mayıs ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine mayıs ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK nisan enflasyonunu açıkladı

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR

Eski Kira (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL)
15.000 48,73 7.309,50 22.309,50
16.000 48,73 7.796,80 23.796,80
17.000 48,73 8.284,10 25.284,10
18.000 48,73 8.771,40 26.771,40
19.000 48,73 9.258,70 28.258,70
20.000 48,73 9.746,00 29.746,00
21.000 48,73 10.233,30 31.233,30
22.000 48,73 10.720,60 32.720,60
23.000 48,73 11.207,90 34.207,90
24.000 48,73 11.695,20 35.695,20
25.000 48,73 12.182,50 37.182,50
26.000 48,73 12.669,80 38.669,80
27.000 48,73 13.157,10 40.157,10
28.000 48,73 13.644,40 41.644,40
29.000 48,73 14.131,70 43.131,70
30.000 48,73 14.619,00 44.619,00