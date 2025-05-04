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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e dair dikkat çeken bir ayrıntıyı kamuoyuyla paylaştı. Özel'in açıklamasına göre, Önder vefatından önce "Bir Cumhuriyet Şarkısı" adlı sinema filminin senaryosunu kaleme almıştı. Bu açıklamanın ardından izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 15:59
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları

Sırrı Süreyya Önder'in dün hayatını kaybetmesinin ardından her kesimden peş peşe gelen taziye mesajları duygusal anlara sahne oldu. Bir yandan da kamuoyunda yankı uyandıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı dikkat çekici açıklamaydı. Özel, Önder'in yıllar önce kendisine emanet ettiği ve bugüne dek sakladığı büyük bir sırrı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları

"Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı Ben Yazdım"

Gazetecilere konuşan Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in yıllar önce kendisine çok özel bir sır verdiğini anlattı. Önder'in "Ben ölene kadar bu sır sende kalsın" diyerek kendisine emanet ettiği gerçeği açıklama zamanı, artık gelmişti. Özel, "Sırrı Süreyya Önder, şu filmi izledin mi dedi. 'Cumhuriyet Şarkısı' izle dedi. Sonra beğendin mi diyerek sordu. O filmin senaryosunu ben yazdım dedi. Öldükten sonra bilsinler dedi. Atatürk'ü anlatıyor film." ifadelerini kullandı.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları

Bir Cumhuriyet Şarkısı Konusu

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930'lu yılların Türkiyesi'nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.
1930'lu yıllar Türkiye'sine ayna tutan filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci - Ahmet Adnan Saygun
Ertan Saban - Mustafa Kemal Atatürk
Ahmet Rıfat Şungar - Münir Hayri Egeli
Birce Akalay - Nimet Vahide Hanım

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları

Melis Sezen - Mediha Hanım
Şifanur Gül - Nükhet
Mehmet Özgür -Süleyman Bey
Burak Bilgili - Nurullah Şevket Taşkıran
Emre Karayel - Nuri Conker
Bensu Soral - Miti Kovaçeva
Okan Yalabık - Zeki Üngör

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