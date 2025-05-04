Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e dair dikkat çeken bir ayrıntıyı kamuoyuyla paylaştı. Özel'in açıklamasına göre, Önder vefatından önce "Bir Cumhuriyet Şarkısı" adlı sinema filminin senaryosunu kaleme almıştı. Bu açıklamanın ardından izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 15:59