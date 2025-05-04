Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları

"Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı Ben Yazdım"

Gazetecilere konuşan Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in yıllar önce kendisine çok özel bir sır verdiğini anlattı. Önder'in "Ben ölene kadar bu sır sende kalsın" diyerek kendisine emanet ettiği gerçeği açıklama zamanı, artık gelmişti. Özel, "Sırrı Süreyya Önder, şu filmi izledin mi dedi. 'Cumhuriyet Şarkısı' izle dedi. Sonra beğendin mi diyerek sordu. O filmin senaryosunu ben yazdım dedi. Öldükten sonra bilsinler dedi. Atatürk'ü anlatıyor film." ifadelerini kullandı.