05 Mayıs 2025, Pazartesi
KOBİ'lere KOSGEB'den büyük destek! 36 ay vadeli 20 milyon TL finansman! Kimler başvurabilir?
KOBİ'leri her fırsatta destekleyen ve üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına zemin hazırlayan hükumet yeni destek paketi için kolları sıvadı. Buna göre KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ikinci başvuru dönemi başladı. KOBİ'lere 20 milyon lira üst limitli olacak şekilde, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz desteği verilecek.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 08:52