KOBİ’lere KOSGEB’den büyük destek! 36 ay vadeli 20 milyon TL finansman! Kimler başvurabilir?

STRATEJİK HAMLE

Türkiye ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlayan KOBİ'ler için bu program, sadece bir finansman desteği değil aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım niteliği taşıyor. Üretim kapasitelerini artırmak, yeni pazarlara açılmak ve teknoloji yatırımlarını hızlandırmak isteyen işletmeler için "Kapasite Geliştirme Destek Programı" büyük bir fırsat sunuyor. KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı ile ilgili bilgi ve başvuru şartları için işletmeler, KOSGEB'in resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da KOSGEB İl Müdürlüklerinden bilgi alabilir.