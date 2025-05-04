Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta? FB-BJK derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşılırken, heyecan dozu en yüksek haftalardan biri başlıyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 34. hafta kapsamında ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında ağırlıyor. Sezonun kırılma maçlarından biri olarak görülen derbi, hem zirve yarışını hem de Avrupa kupalarına katılım planlarını yakından ilgilendiriyor.
Kadıköy'de Kritik Gece: Maç Günü, Saat ve Yayın Bilgisi
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev karşılaşma, 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbinin hakemi ve VAR kadrosu ise TFF tarafından maç günü açıklanacak.
Fenerbahçe Seriyi Sürdürmek İstiyor
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, son beş lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek güçlü bir form grafiği yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefleyen Kanarya, lider Galatasaray'ın yalnızca iki puan gerisinde.
Beşiktaş Derbiye Moral Tazeleyerek Geliyor
Siyah-beyazlılar ise dalgalı geçen sezonlarına rağmen son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Beşiktaş, son beş maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken yalnızca bir mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör değişiklikleriyle çalkalanan sezonda Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Kartal, Kadıköy'de sürpriz arayacak.
İlk Maçı Beşiktaş Kazanmıştı
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbide gülen taraf Beşiktaş olmuştu. Ligin 15. haftasında oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazanmış, galibiyet golünü Alex Oxlade-Chamberlain kaydetmişti. Beşiktaş, o dönem iç saha ve yönetim krizi yaşamasına rağmen zorlu derbiden üç puanla ayrılmayı başarmıştı.
Fenerbahçe'nin Gol Atamadığı Tek Takım: Beşiktaş
Bu sezon ligde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, yalnızca üç maçta rakip fileleri havalandıramadı. İlginç bir istatistik ise Beşiktaş'a karşı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında 17 rakibine karşı en az bir gol atmayı başarmışken, Beşiktaş'a gol atamayan tek takım olarak istatistiklere geçti. Bu tabloyu tersine çevirmek isteyen Fenerbahçe, rövanşta skor üretip galibiyete uzanmanın peşinde.
Son Dönemeçte Her Puan Altın Değerinde
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının artık telafisinin kalmadığı haftalara girilirken, Fenerbahçe için alınacak her puan büyük anlam taşıyor. Beşiktaş için ise bu derbi, hem prestij hem de UEFA bileti açısından ayrı bir önem taşıyor. Dev derbinin sonucu, yalnızca üç puan değil, sezonun kaderini de belirleyebilir.