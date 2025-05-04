Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta? FB-BJK derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbide gülen taraf Beşiktaş olmuştu. Ligin 15. haftasında oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazanmış, galibiyet golünü Alex Oxlade-Chamberlain kaydetmişti. Beşiktaş, o dönem iç saha ve yönetim krizi yaşamasına rağmen zorlu derbiden üç puanla ayrılmayı başarmıştı.

Siyah-beyazlılar ise dalgalı geçen sezonlarına rağmen son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Beşiktaş, son beş maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken yalnızca bir mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör değişiklikleriyle çalkalanan sezonda Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Kartal, Kadıköy'de sürpriz arayacak.

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Fenerbahçe'nin Gol Atamadığı Tek Takım: Beşiktaş

Bu sezon ligde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, yalnızca üç maçta rakip fileleri havalandıramadı. İlginç bir istatistik ise Beşiktaş'a karşı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında 17 rakibine karşı en az bir gol atmayı başarmışken, Beşiktaş'a gol atamayan tek takım olarak istatistiklere geçti. Bu tabloyu tersine çevirmek isteyen Fenerbahçe, rövanşta skor üretip galibiyete uzanmanın peşinde.

Son Dönemeçte Her Puan Altın Değerinde

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının artık telafisinin kalmadığı haftalara girilirken, Fenerbahçe için alınacak her puan büyük anlam taşıyor. Beşiktaş için ise bu derbi, hem prestij hem de UEFA bileti açısından ayrı bir önem taşıyor. Dev derbinin sonucu, yalnızca üç puan değil, sezonun kaderini de belirleyebilir.