CHP içinde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki gizli rekabet erken başladı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmak için iki "Santrafor!" Ekrem İmamoğlu/ Mansur Yavaş arasında yaşanan gizli rekabetinden İmamoğlu galip çıktı. İlk rekabeti Mansur Yavaş kaybetti. Tüm belediyelerin etkili önemli çatı kuruluşu Türkiye Belediyeler Birliği Haziran ayında toplanarak başkan seçecek.

TBB Başkanı olmak için İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir aydan beri gizli bir mücadele vardı. 31 Mart seçimleri sonrası CHP'li üyelerin çoğunlukta olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanlığına İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olmuş, gizli rekabet CHP üst yönetiminde dalgalanmalar yaratmıştı. CHP üst yönetimindeki (CHP MYK ve Parti Meclisi'nde ağırlıklı) gücünü kullanan Ekrem İmamoğlu'nun, TBB başkan adaylığını garantiye aldığı öğrenildi. TBB Başkanı olduğu takdirde, Ekrem İmamoğlu'nun Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na da aday olma imkanı bulunuyor. CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayının Ekrem İmamoğlu olması, CHP içinde "Santraforlar arasında savaş erken başladı" yorumlarına yol açtı. CHP'nin santraforları arasındaki ilk rekabetten İmamoğlu'nun galip çıkmasının, önümüzdeki yıllarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da çok çekişmelere yol açacağını gösteriyor.



KILIÇDAROĞLU ANTREMANLARA BAŞLADI

CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu boş durmuyor. Bir taraftan manidar laflar ve vuruşlar yaparken diğer yandan manidar yurt içi seyahatler yaparak kendisini deviren Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kulaklarına kar suyu kaçırıyor. Geçen hafta, Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep Karkamış ve Nizip'te 3 günlük manidar temaslar yaptı. Siyasi kulislerde, Gaziantep ziyaretleri, "Kılıçdaroğlu sahaya indi" diyerek değerlendirildi.

Ekrem İmamoğlu "bağımsız" dedikleri bazı gazetecileri yanına alarak Roma'da dolaşırken, Kılıçdaroğlu sahalara indi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul bütçesinden 22 milyon liralık israf gezisi yaparken, Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te derin temaslar yaptı. Özgür Özel siyasette yumuşama taktikleriyle manşetlere çıkarken ve "Gerçek Genel Başkan olma" tahkimatı yaparken, Kılıçdaroğlu da CHP TEŞKİLATLARININ NABZINI ÖLÇÜYOR. Kılıçdaroğlu'nun manidar Gaziantep temaslarına, uzun yıllardır yol arkadaşı olan eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski milletvekilleri Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, eski Refahçı Metin Işık, bazı felsefeci, sosyolog, tarihçi ve doktorlardan oluşan bir topluluk eşlik etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye sınır ilçelerini tercih etmesi de bir mesaj içeriyor. İlk gittiği yer Süleyman Şah köyü. Bu köy Cerablus'a, Suriye sınırına sıfır noktadaki köy, 25 hanelik.

Kılıçdaroğlu görevde iken "Süleyman Şah türbesini Suriye'de eski yerine muhakkak taşıyacağım" diye konuşmuştu.

Taşıyamadı. Ama tekrar genel başkan olabilirse "Yine taşıyacağım" konuşmaları yapması keskin. Tabii ki Esad' la anlaşırsa.

Ziyarete CHP'nin Gaziantep İl Başkanı ve iki milletvekilinin katılmaması da dikkati çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan düşürülmesini bir türlü kabullenemiyor. Kendisini yıkan Ekrem İmamoğlu'nu affetmiyor. Bir gün hesap sormaya hazırlanıyor. Nitekim, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı ama Kılıçdaroğlu ile telefonla konuştuğunu, birbirlerini ziyaret ettiklerini kimse görmedi. 31 Mart seçimlerinden önce (1 NİSAN OPERASYONU) Kemal Kılıçdaroğlu kendisine destek olan 550 delege, 57 il başkanı ve 70 milletvekili ile olağanüstü kurultayı toplamaya hazırlanmış ve tekrar genel başkan olmayı düşünüyordu.

Seçimlerde farklı sonuç çıkınca hesaplaşmayı zamana yaydı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan olmak için hazırlık yaptığını biliyor. 2025 Ekim olağan kurultayına yığınak yapıyor.

Ekrem İmamoğlu genel başkan olmak için harekete geçerse Kılıçdaroğlu da kendisi ya da Özgür Özel'i destekleyerek İmamoğlu ile hesaplaşacak.



SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu partide etkisiz kılmak ve yenmek için her yolu deneyeceğini görüyoruz. Böyle bir süreçte CHP'de 2025'te büyük hesaplaşma olacak demektir.