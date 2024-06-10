BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında bir ayda iki kez önce İtalya G-7 toplantısında, sonra ABD Washington'da NATO 75.

Yıldönümü törenlerinde etraflıca görüşme süreci başlıyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'nin davetlisi olarak, 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G-7 Zirvesi'ne katılacak. G-7 toplantısı için İtalya'ya gelecek Biden ile Erdoğan, çok kritik 3 önemli dosyayı konuşacak.

Erdoğan, gelecek ay 9-11 Temmuz'da da NATO 75. Yıldönümü törenleri için, Washington'a gidecek ve Biden ile ikinci kez konuşacak. Başkan Erdoğan, ABD (Biden), İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya BAŞKAN VE BAŞBAKANLARI ile İtalya'nın Puglia Bölgesi'ndeki Borgo Egnazia kasabasında bir araya gelecek.



ERDOĞAN'IN ÇANTASINDA KRİTİK DOSYALAR

Başkan Erdoğan'ın Biden (diğer G-7 liderleri) ile yapacağı görüşmelerde, çok önemli 3 konuyu etraflıca görüşme ve NET kararlar alınmasında ısrarcı olacağı belirtiliyor.

1) Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'de masum Filistinlilere SOYKIRIM ve vahşeti acil ateşkesle durdurma talebi.

G-7 zirvesine davet edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşmesi beklenen Başkan Erdoğan, Gazze katliamına neşret atılması için bastıracak.

2) Erdoğan, ABD Başkanı Biden'dan, aparat PKK-YPG'nin KUZEY SURİYE sözde seçimlerin asla yapılmaması konusunda kararlı duruşla, ısrar edecek.

Suriye'nin kuzeyinde ABD aparatı PKK-PYD gözetiminde yapılması düşünülen ancak Türkiye'nin itirazı üzerine iptal edilen ve Ağustos'a kaydırılan seçimlerle ilgili TÜRKİYE KARARLI DURUŞ İÇİNDE.

Türkiye Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarını gerçekleştirdi. Yenileri de olacak. Türkiye ağırlığını koymasa, sert çıkmasa 11 Haziran'da Cezire Kantonu, Deyrizor Kantonu, Rakka Kantonu, Fırat Kantonu, Minbic Kantonu, EfrinŞehba Kantonu ve Tabka Kantonu'nda 6 büyükşehir, 40 şehir ve 105 beldede 6 milyon kişinin yaşadığı bölgede seçimler yapılacaktı.

ABD, AĞUSTOS'a bıraktırdı. Ancak tümüyle İPTAL edilmedi. Başkan Erdoğan, geçen hafta, MGK manifestosu ile, 'Suriye'de TERÖRİSTANI ASLA

KURDURMAYACAĞIZ' mesajı ile Amerika'yı uyarmıştı.



3) BAŞKAN ERDOĞAN, F-16 SAVAŞ UÇAKLARI'NIN 2028 ÖNCESİ gönderilmesini isteyecek.

Türkiye ile ABD arasında, önceki gün F-16 Blok 70 savaş uçağı satışına yönelik mutabakat zaptı açıklandı.

Türkiye için yapılan bildirim, yaklaşık olarak 23 milyar dolar tutarında bir bütçeyle 40 adet F-16 blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 blok 70 modernizasyon kiti ve beraberindeki birçok teçhizatın satışını kapsıyor. 40 adet F-16 Blok 70 UÇAĞIN ilk tesliminin 2028 yılında yapılacağı belirtildi. Türkiye, Milli Muharip Uçak – KAAN yeterli düzeyde envantere girene kadar geçen süreçte Türk Hava Kuvvetleri'nin nitelik ve nicelik açısından akamete uğramaması için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ortak yapımı Eurofighter alımındaki tıkanıklığı gidermeye yönelik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temasları hızlandırdı.

Türkiye, ilk aşamada 20, daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istiyor. İtalya, İngıltere, İspanya liderleri OLUMLU tavır içinde. Başkan Erdoğan, G-7 İtalya toplantısına katılacak Almanya Başbakanı Scholtz ile, Almanya'nın yarattığı sıkıntıyı kaldırmak için ısrarcı olacak.



SONUÇ

Başkan Erdoğan'ın HAZİRAN VE TEMMUZ dış politik temasları hızlanmış durumda. Erdoğan'ın Biden'la bir ay içinde iki kez konuşma süreci ve G-7'nin küresel ölçek tesir gösteren GAZZE soykırımına odaklanabilmesi çok önemli bir gelişme olacaktır. Erdoğan'ın G-7 toplantısı bağlamında, Gazze'deki siyonist Netanyahu'nun vahşetini dile getirmesi uluslararası alanda diplomatik bir etkiye sahip olan G-7'de bu noktada diplomatik ağırlığını ön plana çıkartma arzusu Müslüman Dünya'da heyecanla takıp edilmektedir. Erdoğan'ın etkisiyle ve oluşturmakta olduğu kamuoyuyla ateşkes ve barış müzakerelerine inşallah destek vermelerini sağlaması söz konusu olabilir.

Evet. Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki siyonist Netanyahu'nun soykırımını durdurmak için geniş bir uluslararası koalisyon oluşturma çabalarında yolu açık olsun.