ABD (Amerika Birleşik Devletleri) giderek 20. Yüzyıl egemenliğini kaybederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ oluşumu için müthiş jeopolitik hamleler yapıyor... EVET... Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, KIBRIS TÜRK DEVLETİ, 21. Yüzyıl'ın en güçlü EKSENİ olarak gelişiyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldi. Ankara'da İKİ TÜRK DEVLET BAŞKANI buluşup, kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza atarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yapıyordu. Canımız, ciğerimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Dünyanın mevcut güç merkezleri krizde.

Türk Devletleri Teşkilatı, küresel ölçekte büyük güç merkezi haline gelecek. Gün gelecek dünyanın tüm sorunları Türk Devletleri Teşkilatı ile istişare yoluyla çözülecektir" dedi. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması için Azerbaycan'ın Başkan Erdoğan'la beraber aktif diplomatik çabalar gösterdiğini bildiren Aliyev, "Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na asil üye olmasını destekliyoruz. Bu çok doğaldır. Çünkü tarihsel açıdan KKTC Türk dünyasının bir parçasıdır. Orada yaşayan Türkler bizim kardeşimizdir" diyerek dünyaya mesaj verdi. Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Küllıye'de ağırladı. İKİ TÜRK DEVLETİ Başkanları, "Yüksek teknolojiler alanında bilimsel değişim bölgesel kalkınma, standartlaştırma, Özbekistan'ın DTÖ üyeliğine yönelik teknik yardım, Uzay bilimleri, teknolojileri ve araştırma, Tarımsal eğitim, Enerji geliştirme, kültür, bilgi, kadastro, turizm, aile kurumu ve kadınların desteklenmesi, yönetim personelinin eğitimi, hukuk, tercihli ticaret, enerji piyasasının düzenlenmelerin derinleştirilmesi" alanını kapsayan 19 belge imzaladı.

2. Dünya Savaşı sonrası Batı merkezli bir düzen kuruldu. YALTA'DA Stalin, Churchill dünyayı paylaştılar. ABD ve Sovyetler Birliği hegemonyası tüm dünyaya dayatıldı... 2001'den bu yana dünyada güç dengeleri değişiyor. Dünyanın ekseni Batı'dan Doğu'ya kayarken Başkan Erdloğan liderliğinde Türkiye Bölgesel güç-Küresel aktör olma yolunda ilerliyor.

AB'den ise çatırdama sesleri geliyor. Geçen yıl NATO-2030 stratejisi yayınlandı. Çin Devleti düşman olarak vurgulanırken, yeni güvenlik konseptleri uygulamaya giriyor.

Dünya çok hızlı bir değişimin arifesinde.

Büyük güçler jeopolitik bir kavga içinde.

Türkiye de bu değişimin odak noktasında.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, 2 GRAND STRATEJİ UYGULUYOR.



1) BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ İNŞASI

2) KÜRESEL KORİDORLAR STRATEJİSİ.

Koridorlardan birisi, ZENGEZUR Koridoru, (Asya, Çin, Türkiye. Avrupa Koridoru) Zengezur koridoru ile en kısa yoldan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Çin, Türkiye'nin gözünü içine bakıyor... İkincisi BASRA-OVAKÖY koridoru (IRAK, KERKÜK, MUSUL, OVAKÖY-AVRUPA koridoru) Başkan Erdoğan, Zengezur koridoru ile Basra-Ovaköy koridorunun birleştirilmesi için talimat verdi. Erdoğan, kardeşlerimiz Azerbaycan'ı Türkiye üzerinden Basra Körfezi'ne bağlayarak, tarihi bir hamleye hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin uluslararası arenada sağlam bir duruşu var...



SONUÇ: Türk dünyası geniş coğrafyayı kapsayan, büyük potansiyele sahip büyük ailedir. Ulaşım yolları, enerji kaynakları, insan sermayesi, artan nüfus, olumlu demografik durum büyük güç potansiyelleridir. İşte yeni dünya düzeni kurulurken, küresel gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Erdoğan-Türkiye, Türk Dünyası'nın potansiyelini küresel ölçekte büyük bir güce dönüştürmek için çok çalışıyor... Başkan Erdoğan'ın, '7 DEVLET 1 MİLLET) stratejisi ile hedeflediği BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ küresel ölçekte büyük güç merkezi haline getirecektir. Evet. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı Aliyev'in dediği gibi, gün gelecek, dünyanın tüm sorunları TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ ile istişare yoluyla çözülecektir. TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ İNŞALLAH 21. YÜZYIL'IN PARLAYAN YILDIZI OLACAK. BÜYÜK HEDEF. 2071. KIZIL ELMA...