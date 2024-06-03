TÜRKİYEMİZ'İN etrafı ateş çemberi. Kıbrıs, Suriye, Irak'ta kurgulanan tezgahlar, yaşanan kışkırtmalar bir gerçeği işaret ediyor.

Türkiye'nin geleceği için, Türk ordusu güçlü olmalı. Evet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye "Güçlü Ordu, Güçlü Devlet, Güçlü Türkiye" paradigması doğrultusunda emin adımlarla yürüyor. Bu bağlamda, güçlü ordumuz çok başarılı tatbikatlarla dünyaya tarihi mesajlar vermeyi sürdürüyor. Kahraman Türk ordusu, İzmir Seferhisar DoğanBey Körfezi'nde "Efes-2024" tatbikatını gerçekleştirdi.

Bölgemizde yapılan en büyük Türk ordusu tatbikatına 45 ülke katıldı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizdeki 11 bin askerimizin çok başarılı harekatını yüzlerce yerli ve yabancı gözlemci hayranlıkla izledi. BAŞKOMUTAN ERDOĞAN, tatbikatta önemli mesajlar verdi: "Yerli ve milli savunma sanayimizin müthiş yatırımları ile yarınlara hazırız. Etrafımız ateş çemberi.

Hedef Türkiye ve bölgemiz. Asla oldu bittiye gelmeyiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Tehditlere boyun eğmeyiz. Milletimiz söz konusu olunca kimseyi dinlemeyiz. Güçlü olmamız tercihten öte zarurettir." Türk ordusunun 50 savaş gemisiyle yaptığı gece tatbikatı da çok anlamlıydı. Tatbikatın deniz bölümüne katılan 50 savaş gemisi KIBRIS BARIŞ HAREKATIMIZ'IN

50'NCİ YILDÖNÜMÜ mesajını verdi.

1974'te Kıbrıs'ı işgal etmeye yeltenen emperyalistlerin oyununu Türkiye bozmuş, KTTC'nin varlığını dünyaya göstermişti. 50 yıl geçti. Bugün Başkan Erdoğan-Türkiye, KIBRIS TÜRK DEVLETİ'nin inşasını ilmek ilmek örüyor. 20 Temmuz'da KKTC'de muhteşem yıldönümü ile küresel güçlere tarihi mesajlar verilmeye devam edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanlarını selamlayarak geçen Türk donanması, TCG Anadolu, milli ve yerli uçak gemisinden sevk ve idare edilmişti.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" resmi geçidine, TCG Anadolu, TCG Nusret, 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılmıştı. Gurur verici bir gündü.

Türk Deniz Kuvvetlerimiz 7-18 Mayıs'ta da Aksaz'da nefes kesen DENİZKURDU TATBİKATI-2024'ü yapmıştı. Kahraman ordumuzun tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan'ın vurgulamaları çok dikkat çekiciydi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler güçlü ordu, güçlü Türkiye şiarımızın ne kadar kritik olduğunu bize tekrar hatırlatmıştır. 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılan geçit törenimiz Deniz Kuvvetlerimizin kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir imkan sağladığını hep beraber görmüş olduk. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak beşinci nesil uçağımız KAAN uçuyor.

Bayraktar TB3, KIZILELMA, ve ANKA 3'ün testleri devam ediyor." SONUÇ: Akdeniz, adalar denizi (EGE) ve Karadeniz önemi her zaman artan bir deniz havzasıdır. Avrasya'nın kalpgahının BAŞ AKTÖRÜ Türkiye, Mavi Vatan stratejisi ile Akdeniz-Ege- Karadeniz'de bölgeye göz dikenlere karşı büyük deniz tatbikatları ile daima hazır olduğunu göstermeyi sürdürüyor.

Büyük Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyen ülkemizin kahraman ordusuna selam olsun.